Kommune giver dagligvarerleverandør en sidste chance for at rette op på arbejdsvilkår

Fredag 20. august 2021 kl: 13:02

Underbetaling på 11.000 kroner månedligt

Krav om efterbetaling og redegørelser



Fakta om sagen:

Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping har i sommeren 2021 gennemført dybdegående interviews med de seks chauffører, der betjener kommunen, og har gennemført heldags kontrolbesøg i samtlige varebiler for at indsamle data om chaufførernes arbejdsforhold

Det sker som opfølgning på en tidligere undersøgelse, der viste, at Intervare underbetaler de pågældende chauffører, som heller ikke har mulighed for at afholde ferie

I alt mangler de seks chauffører ifølge kommunens kontrolrapport at få tilsammen 201.289,50 kroner i løn, pension og feriepenge i kontrolperioden fra januar-marts 2021. Dertil kommer manglende løn, pension og feriepenge til to afløsere på i alt 83.309,63 kroner

Københavns Kommune udvider endvidere kontrollen til at gælde hele kontraktperioden fra maj 2017 til august 2021

Intervare A/S hævder, at chaufførerne hver især er ’selvstændige erhvervsdrivende’ med eget CVR-nummer, og dermed ikke er omfattet af Københavns Kommunes arbejdsklausul. Kommunen lægger vægt på, at modellen i praksis fungerer som om, at chaufførerne var ansat hos Intervare A/S, og at arbejdsklausulen derfor gælder

Arbejdsklausulen stiller krav om, at alle, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have løn- og arbejdsvilkår svarende til overenskomsten på området. Dette gælder også underleverandører. Det skriver alle leverandører under på, når de indgår kontrakt med Københavns Kommune

(Kilde: Københavns Kommune)

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Og der er ifølge Københavns Kommune fortsat problemer med løn- og arbejdsforholdene. Derfor har Københavns Kommune givet Intervare A/S en frist frem til fredag 3. september til at sikre efterbetaling af chaufførerne - og til at rette op på en række kritiske arbejdsforhold.Sker det ikke, vil det få konsekvenser i form af eksempelvis bod, tilbageholdelse af vederlag eller i yderste konsekvens ophævelse af kontrakten.- Vi vil ikke acceptere, at mennesker, der løser opgaver for Københavns Kommune, bliver udnyttet til at arbejde under forhold, som er langt under standard på det danske arbejdsmarked og til en alt for lav løn. Det er sidste udkald for Intervare til at rette op på forholdene og give medarbejderne den løn, de har krav på, siger overborgmester Lars Weiss (S).Københavns Kommune har siden foråret løbende været i dialog med Intervare A/S, men uden at det efter kommunens vurdering er mundet ud i forbedringer af chaufførernes forhold.På baggrund af en grundig undersøgelse af chaufførernes løn- og arbejdsvilkår konstaterer Københavns Kommune konstatere, at chaufførerne i gennemsnit er blevet underbetalt med 11.000 kroner pr. person pr. måned i den undersøgte periode.Samtidig har de reelt ikke haft mulighed for at afholde ferie eller melde sig syge, ligesom de risikerer sanktioner i form af eksempelvis bøder, hvis de har fravær fra arbejde eller er forsinkede.Intervare A/S har kontrakt med Københavns Kommunes Socialforvaltning og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der hjælper ældre borgere og andre borgere, som ikke selv kan købe ind.- Nu må Intervare tage sig sammen og betale de penge, de skylder chaufførerne. Min tålmodighed er ved at slippe op. De lever åbenlyst ikke op til den kontrakt, de har med Københavns Kommune, og det skal de få bragt i orden nu, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).- De medarbejdere, som vi samarbejder med, skal have en ordentlig behandling og en ordentlig løn. Og ellers må vi annullere kontrakten, siger hun videre.Københavns Kommune kræver, at Intervare A/S efterbetaler løn til de pågældende chauffører for den undersøgte periode og efterfølgende dokumenterer dette over for kommunen. Intervare A/S skal også redegøre for, hvordan virksomheden fremadrettet vil sikre chaufførerne en ordentlig løn, der matcher den mest almindelige overenskomst på området.Hvis virksomheden ikke imødekommer kommunens krav inden fristen, skal Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget beslutte, hvilke sanktioner Københavns Kommune vil møde Intervare A/S med.Intervare A/S er moderselskab til Nemlig.com, som også bliver kritiseret for de forhold, som selskabet tilbyder medarbejdere og underleverandører.71 procent af aktierne i Intervare A/S er ejet af Aktieselskabet af 9.1.2014, der igen er ejet af Brightfolk A/S, der igen er ejet af Heartland A/S, der har Anpartsselskabet af 1.1.2017 som største aktionær og Anders Holch Povlsen som anden aktionær. Anpartsselskabet af 1.1.2017 er 100 procent ejet af Anders Holch Povlsen, som også gennem ovenstående virksomhedsoversigt også ejer Bestseller-koncernen.25 procent af aktierne i Intervare er ejet af Plenge Holding ApS, der er ejet af Stefan Plenge, der grundlagde Intervare A/S og Nemlig.com A/S.