Afstands- og arealkrav ophæves

Fredag 13. august 2021 kl: 10:56

Dagligvare- og udvalgsvarebutikker, indkøbscentre mv.

forlystelsesparker

lege- og badelande mv.

konferencesteder

dyrskuer

markeder

messer

frisører, behandlere og øvrige liberale serviceerhverv

Af: Redaktionen Med Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger til at forebygge smitte ophæves afstands- og arealkrav også for kunder i eksempelvis:Selvom arealkravene ophører, vil det fortsat være muligt at få kompensation gennem arrangørordningen frem til 1. september 2021, såfremt ordningens øvrige krav er opfyldt. Det gælder også arrangører, der ikke kan nå at omstille sig de lempede restriktioner.