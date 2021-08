Godstal viser fremgang i endnu en måned

Onsdag 11. august 2021 kl: 15:05



Juli Seneste 12 måneder Fragt 2020 2021 Ændring 2019-20 2020-21 Ændr. Lanemeter, '000 3.503 3.618 3,3 % 39.439 43.861 11,2 %













Passager 2020 2021 Ændring 2019-20 2020-21 Ændring Passagerer, '000 239 118 -50,7 % 3.259 835 -74,4 %

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen De samlede fragtmængder i juli i år lå 3,3 procent højere end i den tilsvarende måned i 2020. Nettoreguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten med 1,8 procentpoint til 1,5 procent.Mængderne af transporteret gods i juli i år i DFDS' forretningsenhederne North Sea, Baltic Sea og Mediterranean var en del højere end i juli 2020 understøttet af investeringer i ny og mere effektiv kapacitet. Mængderne for disse forretningsenheder var også højere end i 2019.Mængderne på Den Engelske Kanal var lavere end i 2020 justeret for ruten Dunkerque-Rosslare, der blev åbnet i begyndelsen af 2021. Udviklingen følger en mængdenedgang i det samlede kanalmarked og genindsættelse af kapacitet, der blev taget ud af markedet af en færgeoperatør i 2020.Det samlede antal passagerer i juli 2021 var 50,7 procent lavere end i juli 2020 som følge af de fortsat stramme rejserestriktioner. Antallet af passagerer på DFDS' forretningsområde Baltic Seas var fortsat højere end i 2020.