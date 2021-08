150 ud af 351 tog i Danmark kan spille sammen med nye signaler

Onsdag 11. august 2021 kl: 09:39

Af: Redaktionen - Vi er i jernbanens årti, og vi investerer massivt i den kollektive trafik, så vi kan få moderne og velfungerende tog i Danmark. Det nye signalsystem vil give en mærkbar forbedring for togpassagererne i forhold til punktlighed og kapacitet på skinnerne, og det er derfor et kæmpe skridt i den rigtige retning, at der nu er 150 tog, der er klar til de nye signaler, siger transportminister Benny Engelbrecht (S), der peger på, at jernbanerne i Danmark er blevet forsømt gennem mange år.Som et af de første lande i Europa skifter Danmark alle de gamle signaler ud med et digitalt signalsystem kaldet ERTMS (European Railway Traffic Management System). Det skal udrulles på alle strækninger på fjernbanen. I den sammenhæng skal i alt 351 tog fra forskellige operatører udrustes med nyt, teknisk udstyr, så de kan køre med det nye system. Når både baner og tog er blevet opgraderet til at spille sammen, kan togpassagererne se frem til at komme på sporet med tog, der både er et bæredygtigt, attraktivt og tidssvarende transportmiddel.Med udrulningen af de nye signaler bliver tog, skinner og trafikcentre integreret i ét samlet system. Det skal være med til at føre jernbanen ind i den digitale tidsalder, da signalerne fremover er baseret på nye, teknologiske løsninger frem for gammel, analog teknologi.- Udrustningen af togene er et vigtigt led i udrulningen af det nye signalsystem, som vil blive taget i brug på flere og flere strækninger landet over i de kommende år. Ved at udruste togene med nyt, teknisk udstyr giver vi dem en markant teknologisk opgradering, som skal være med til at gøre hele jernbanen mere effektiv, tidssvarende og punktlig. På sigt vil det blandt andet give færre signalfejl og dermed flere tog til tiden, siger direktør for Signalprogrammet i Banedanmark, Thilde Restofte Pedersen.Med det nye udstyr, som togene bliver udrustet med, vil det fremover være en computer i togets førerrum, som vil modtage signalerne digitalt fra nye komponenter langs skinnerne. På den måde vil den forsyne lokomotivføreren med detaljerede informationer om, hvornår der for eksempel skal bremses ned på en strækning, den tilladte hastighed og køretilladelser.- Vores lokomotivførere er rigtig glade for det nye signalsystem, og så giver det vores kunder en bedre rejseoplevelse, fordi det er mere stabilt og giver os mulighed for at levere flere tog til tiden, siger driftsdirektør i DSB, Per Schrøder.Udrulningen af det nye signalsystem betyder også, at der vil være færre komponenter langs skinnerne end ved de gamle, analoge signalanlæg. Derfor vil det nye system komme til at betyde færre fejl og flere tog til tiden, da signalfejl ofte opstår i komponenterne.