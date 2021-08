Transportkoncern bruger ny intermodale forbindelse mellem Vesteuropa og Litauen

Fredag 6. august 2021 kl: 12:11

Af: Redaktionen Girteka Logistics, der hører til de største transportfirmaer i Europa, var et af de første selskaber, der sendte lastbiltrailere med tog Litauen og Holland. Med åbningen af ​​den nye terminal i Kaunas kan selskaber som eksempelvis Girteka Logistics tilbyde sine kunder et bredere udvalg af intermodale løsninger, der er mere miljøvenlige sammenlignet med ren lastbiltransport. Sidste år blev omkring 5 ud af 100 af Girteka Logistiks lastede trailere transporteret i en intermodal sammenhæng. I år har Girteka Logistics allerede overgået sidste års resultat og er på vej til at fordoble det.- Den nye intermodale terminal i Litauen vil styrke vores forretningstilbud til vores kunder, da vi nu kan tilbyde en bredere vifte af destinationer, der er dækket af jernbane. Det vil også give os mulighed for at udnytte en meget mere miljøvenlig mulighed for at transportere vores kunders varer, da intermodal jernbanetransport er en af ​​de mest effektive måder at reducere CO2-udledningerne på, siger Pavel Kveten, der er Chief Operating Officer (COO) for European Business hos Girteka Logistics.LTG Cargos administrerende direktør Egidijus Lazauskas, fremhæver, at forbindelsen mellem KIT-terminalen og det europæiske banenet ikke kun er en økonomisk bedrift for Litauen, men også et element i gennemførelse af Green Deal-målene.- Jernbanetrafik er blevet anerkendt som et af de mest miljøvenlige transportmidler. EU har officielt erklæret, at for at reducere CO2 -emissioner skal gods transporteres med tog eller skib over en afstand på mere end 300 km, og lastbiler skal fungere som den sidste og første del af transporterne, siger Egidijus Lazauskas.For at forbinde Kaunas i Litauen med resten af ​​Europa skulle strækningen mellem den nye intermodale godsterminal og den polsk-litauiske grænse ombygges, så sporvidden passede til de europæiske mål.- Vi har arbejdet i flere år for at få det første godstog til KIT på EU's standardspor. Jeg vil bestemt ikke overdrive for at sige, at rekonstruktion af Kaunas -jernbaneknudepunktet og dets tilpasning til Rail Balticas behov var en af ​​de mest komplekse jernbaneinfrastrukturprojekter i Litauen i de seneste år, påpeger Egidijus Lazauskas.Som en af brugerne af terminalen planlægger Girteka Logistics at transportere 20 procent af sine lastede trailere - FTL - med jernbane inden 2025.I 2020 blev omkring 5 procent af Girteka Logistics' FTL transporteret intermodalt. Det gav virksomheden mulighed for at reducere CO2 -emissionerne med 4 procent i forhold til 2019. I første halvår af 2021 oversteg Girteka Logistics antallet af trailere, der blev transporteret intermodalt og er i øjeblikket på vej til at fordoble sit årsresultat.