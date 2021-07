Vognmand trækker containere og skubber med en aksel

Mandag 26. juli 2021 kl: 17:00

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Leverancen af de to nye trækkere, der blandt andet er udstyret med ACC, sporassistent, lastindikator og oliefyr, er de to første af en ordre på fire.Den ene bil skal køre i København, mens de andre skal have Aarhus som hjemsted.Bilerne, der er solgt af Marcel Wolff-Matern fra Volvo Danmark A/S, er opbygget hos Midttank Billund A/S. Levering og slutopbygning er fortaget i samarbejde mellem Volvo Truck Center Aarhus og Volvo Truck Center Taastrup.