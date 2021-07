Kunsttransportør får ny ejer

Mandag 19. juli 2021 kl: 17:00

Om JH Transport ApS:

JH Transport har fokus på individuelle løsninger inden for transport og opbevaring af kunst, antikviteter, designmøbler, auktionsvarer og museumsgenstande

Siden starten i 1980 har kundekredsen været de store auktionshuse i Danmark og Europa, og firmaet har siden vokset løbende med kundernes behov og har en fast stab af lagerfolk, chauffører og kontorpersonale

Om Packman A/S

Packman A/S er et veldrevet transportfirma med speciale i kunst, møbler, antikviteter samt flytteopgaver med særlig fokus på oversøisk transport. Virksomhedens pakkeri udfører en række skræddersyede opgaver alt efter kundernes ønsker

Packman A/S fortsætter som en selvstændig enhed under JH Transport ApS og kommer til at dække alle geografiske markeder

Af: R JH Transport blev stiftet af Johnny Ploug Hansen i 1980, som i dag driver virksomheden sammen med sine to sønner Mikkel og Skipper Hansen, hvoraf sidstnævnte indtrådte som direktør i 2018.Efter overtagelsen fortsætter Peter Federspiel og hans medarbejdere med at betjene Packman's gamle kunder og yde den service, de har været kendt for i mange år. Peter Federspiel vil gå på pension ved årets udgang.- Jeg startede Packman A/S i 1989 efter mange års arbejde med møbeltransport på internationalt plan med oversøiske destinationer spredt over flere kontinenter. Altid med det for øje at yde en professionel personlig service hvor opgaverne løses effektivt og i tæt samarbejde vores kunder, siger Peter Federspiel, der peger på, at det for ham er af stor vigtighed og betydning at de traditioner videreføres med samme høje kvalitet, ånd og kultur.- Det er derfor en stor glæde for mig, at vi nu har mulighed for at styrke og videreføre dette arbejde sammen med JH Transport og samtidig fastholde vores team af trofaste og dygtige medarbejdere, siger Peter Federspiel.JH Transport ApS og Packman A/S ligner og matcher hinanden på den lange bane. Det vil derfor være vante rammer alle medarbejdere træder ind i efter overtagelsen, hvor de fleste aktiviteter videreføres på JH Transport's hovedkontor i Ishøj. Packman's lokaler i Rødovre fungerer som fjernlager, hvor der stadig vil være aktivitet omkring oversøiske aktiviteter.- Det er en historisk dag for begge virksomheder, og vi er meget bevidste om det ansvar, vi overtager, både overfor Packman's medarbejdere, der - som vores egne - føler sig som én stor familie, samt overfor Packman's kunder, der har været vant til et serviceniveau, som selvfølgelig kommer til at fortsætte ufortrødent, siger Skipper Hansen.