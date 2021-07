Færgeforbindelse sejler forventninger i land

Tirsdag 13. juli 2021 kl: 11:00

Optimisme og høje ambitioner

Af: Redaktionen Minikonference, der var arrangeret af Norddjurs Kommune og Halmstad Kommune, samlede turistaktører og erhvervsliv med interesse i kommunernes partnerskabsaftale Kattegatalliancen.- Målet er at videreudvikle det tværgående samarbejde mellem turisme og erhverv på tværs af Kattegat. Vores svenske venner vil gerne gå på opdagelse i vores jyske område, og det er vores opgave at få dem til at gøre ophold her og se de mange muligheder, der er på vores egn, sagde borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S), da han indledte mødet.Kommunaldirektør Christian Bertelsen i Norddjurs Kommune fremhævede, at der var skabt en konstruktion med forankring i den politiske og administrative topledelse i begge kommuner.- Ved at bringe aktører sammen og selv gå forrest skaber vi resultater, og det er meget glædeligt, at erhvervsliv, foreninger og turismeaktører begynder at høste frugterne af Kattegatalliancen. Nu, hvor Covid-19 ikke sætter så mange begrænsninger, glæder vi os til snart at genoptage de fysiske delegationsbesøg og realisere kommunalbestyrelsens målsætning om en stærk korridor på tværs af Kattegat. Det er et samarbejde med potentiale lokalt og bredere i det østjyske og Midtjylland, sagde han.Stena Line's Travel Commercial Manager Business Region Denmark, Julia Kronberg, lagde i sit online-indlæg på konferencen ud med at bakke op om aftalen og hele idéen med Kattegatregionen.- Vi skal skabe ”success by cooperation”, og selv om pandemien har været en stor udfordring for os, har vi ikke ændret på hverken strategien eller vores høje ambitionsniveau, sagde hun og tilføjede, at der er stor optimisme omkring ruten hos Stena Line.Ifølge flere tilhørere, der var fysisk til stede, virkede det helt naturligt, at Julia Kronberg deltog live på storskærm, fordi mange er blevet vant til mødeformen. De pegede på, at det i sig selv gør det lettere at styrke kommunikationen og samarbejdet i Kattegatregionen.Tæt turistsamarbejde på tværs af Kattegat Stena Line har et tæt samarbejde med de to turismeorganisationer Destination Halmstad og Visit Aarhus.- Vi savner jer og Danmark, var den kontante udmelding fra turistchef Malin Backe fra Halmstad, der fortalte om destinationens fire fokusområder: Natur, kyst & hav, kultur og mad samt om arbejdet med at bruge byens indbyggere som ambassadører.Fra den danske side var det partner-koordinator Else Brask fra Visit Aarhus, der havde samme udgangspunkt.- Vi fokuserer på bæredygtighed, på det helt lokale og på stoltheden over det område, vi bor og arbejder i. I tæt samarbejde med Visit Danmark arbejder vi på at skabe større kendskab til vores område i Syd- og Vestsverige. Svenskerne kigger gerne til Danmark, og de ser meget lyst på fremtiden.Gær-fabrikant i Grenaa lander svensk ordre For De Danske Gærfabrikker i Grenaa er færgen til Halmstad meget interessant. De er blevet leverandør af gær til Sveriges største bageri, der især laver kanelgifler.- De er ved at opføre et nyt bageri i netop Halmstad, og med en leverance på mellem 2 og 4 tankbiler om ugen giver det god mening at bruge færgen, fortalte De Danske Gærfabrikkers fabrikschef Michael Vinge, der allerede efterspørger flere afgange at vælge imellem.Også slagerie-koncernen Danish Crown er aktive i Sverige. Kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen fortalte om slagteri-koncernens erfaringer fra landet på den ande side af Kattegat.- De er lidt forelskede i dansk madkultur, lige fra de røde pølser til højtbelagt smørrebrød, og de ser den danske mad som mere eksotisk. På hver side af Kattegat arbejdes der på at markedsføre rutens mange fordele og de oplevelser og muligheder, der venter turister og erhvervsliv i begge lande. Infrastrukturen på Djursland og adgangen til færgen i Grenaa forventes at få et løft indenfor de kommende år. Omfartsveje om Trustrup og Tirstrup var således en del af et bredt trafik-forlig indgået i Folketinget i slutningen af juni, hvor der samtidig var et stort fokus på mobilitet og forbedring af infrastrukturen i Østjylland.Borgmester Jan Petersen, som indledte konferencen, var også manden, der afsluttede.- Vi kan nu igen rejse mellem vores to lande, og passagertrafikken er åbnet. Vinduet er slået op på vid gab for Kattegatalliancen til det potentiale, som er til stede indenfor turisme, kultur, handel og tjenesteydelser, sagde han.