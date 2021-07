Kassen var tom hos taxi- og turistvognmand

Torsdag 8. juli 2021 kl: 10:03

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge Statstidende drejer det sig om konkursboet efter virksomheden Vissenbjerg Taxi- og Turistfart I/S, CVR-nummer 32900585, der havde adresse på Magtenbøllevej i Vissenbjerg.Skiftesamlingen finder sted i Retten i Odense, Skifterettens mødelokale, Albanigade i Odense mandag 9. august klokken 12.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens paragraf 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Boet afsluttes dog ikke, hvis en fordringshaver senest på afsluttende skiftesamling stiller sikkerhed for yderligere omkostninger ved boets behandling.Vissenbjerg Taxi- og Turistfart I/S, CVR-nummer 32900585, blev etableret 3. maj 2010.