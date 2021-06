Politiets nye indsatsbiler kommer fra tysk producent

Fredag 25. juni 2021 kl: 15:17

Af: Redaktionen Dennis Guldhammer, Udbud- & Kontraktchef hos MAN, der sammen med Jan Møllerskov Nielsen, Sales Manager Fleet & Van, har forestået forhandlingerne med Rigspolitiet, fortæller om et af de mest grundige udbud, som han til dato har oplevet.- Et stærkt forarbejde, fulgt op af et intenst udbud, grundige forhandlinger, ekstreme køretest, ergonomi vurderinger, udvikling af kompleks indretning og systemer med mere gør, at MAN endelig kan præsentere Rigspolitiets nye indsatskøretøjer, siger Dennis.Guldhammer og peger på, at politiet hver eneste dag arbejder hårdt på at værne om sikkerheden i Danmark.- Vi er naturligvis stolte af at kunne bidrage til Politiets krævende arbejde igennem vores køretøjer, siger han.Jan Møllerskov Nielsen forklarer, at de nye indsatskøretøjer er bygget på basis af varebilschassiset MAN TGE. Bilerne har undergået store ombygninger for at blive tilpasset Rigspolitiets krav. Bilerne har plads til otte personer inklusiv føreren og en masse af politiets specialudstyr.- Da politiet ofte tilbringer mange timer i bilerne, har vi valgt den rette komfortpakke. Både chauffør og passagerer er sikret med de bedste sæder på markedet, og der er blandt andet indbygget airconditionanlæg, som sikrer den rette kulde eller varme alt efter årstiden, siger Jan Møllerskov Nielsen, der fortsætter:Bilerne er endvidere blevet forstærket på udvalgte punkter, så de kan klare de mange krævende opgaver, som politiet ofte kommer ud for. Kørertest har vist, at den gennemprøvede TGE bestod på alle fronter og det set-up vi har lavet, med fokus på sikkerhed og det rette dækvalg, har Politiet taget imod og godkendt.De første enheder er opbygget og forventes leveret i indeværende år til politikredsene rundt omkring i landet.