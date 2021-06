Bygge- og anlægsområdet mangler vognmænd og chauffører

Fredag 25. juni 2021 kl: 10:12

Af: Jesper Christensen Indtjeningen er for lille til, at mange vognmænd kan forny eller udvide deres vognpark. Det er stadig laveste pris, der er afgørende for transportkøberne.Dertil kommer, at mange vognmænd er ved at være oppe i alderen. Og vælger de at gå på pension, er der for få nye vognmænd til at overtage transportopgaverne, der kræver mere end blot en to-akslet trækker.Derudover mangler der chauffører, som har erfaring med at køre med seks- eller syv-akslede vogntog med hydraulik og tip. Og erfaringen kommer ikke lige med posten, som kørekort efter veloverstået køreprøve. Det kræver læretid - enten i form af en chaufføruddannelse hos en vognmand med entreprenørbiler eller ved oplæring. En forkert håndtering kan bogstavelig talt få læsset til at vælte. Og så er det ikke bare det knuste sidespejl, der skal skiftes, men måske hele vogntoget til halvanden million kroner eller mere.Den aktuelle situation har været på vej gennem nogle år - 10 år eller mere - hjulpet på vej af blandt andet konkurrence fra vognmænd med udenlandske lastbiler. De har nok kun i begrænset omfang været direkte konkurrenter til de danske vognmænd på bygge- og anlægsområdet, men indirekte har de påvirket vognmændene med de tunge vogntog.I 2008 var der eksempelvis registreret over 51.000 lastbiler over 3,5 ton i Danmark. Efter den økonomiske opbremsning i 2008/2009 og liberaliseringen af cabotage-kørsel med mere faldt bestandeI af lastbiler i Danmark med omkring 10.000. En stor del af transporterne på landevejen blev overtaget af udenlandske chauffører i lastbiler med udenlandske nummerplader. Det betød færre danske chaufførarbejdspladser og dermed mindre behov for nye chauffører - med færre chauffører med erfaring til følge.I dag er bestanden af lastbiler over 3,5 ton i Danmark knap 43.000.I dag er det er svært at tiltrække chauffører til transporterhvervet, hvis renommé har fået alvorlige ridser og skrammer på grund af dårlig omtale. Brud på køre- og hviletider, lange arbejdsdage, løndumping og udenlandske chauffører, der er hjemmefra i mange måneder.Og så er der rift om de unge fra mange andre sider. Selvom lønnen som chauffør ligger på omkring 170 kroner i timen på en 3F-overenskomst, så man med en god arbejdsuge i et vogntog med tip godt kan holde en årsløn på en halv millioner kroner, er det svært at tiltrække unge til erhvervet.Dertil kommer så en række andre udefrakommende faktorer, man som vognmand kan have svært ved at forudse og tage højde for i den pris, man byder ind med. For eksempel, hvis en byggeplads har åbent i kortere tid end forventet på grund af krav om færre timer med støj og dermed kortere tid, hvor vognmænd og chauffører kan komme til og fra byggepladserne.På mange måder kører vognmændene på bygge- og anlægsområdet rundt i en ond cirkel. For selvom de skulle få hævet prisen til gavn for deres forretninger, vil der ikke være kvalificerede chauffører nok at få. Det vil tage endda nogle år at uddanne og oplære tilstrækkeligt med chauffører, der både kan og vil køre med de tunge vogntog til transport af sand, sten, grus, asfalt og lignende.Driftsdirektør hos DVS Transport A/S, Lars Dich-Johansen, siger til transportnyhederne.dk, at én ting er, at få priserne op, så det bliver attraktivt at drive vognmandsforretning med vogntog til transport af sand, sten, grus, asfalt og lignende. En anden ting er at skaffe chauffører.- Der er ikke mange ledige i øjeblikket, siger han og forklarer, at det kun er få af dem, der direkte er kvalificerede til at køre med de tunge vogntog.For at tiltrække ny arbejdskraft, skal vognmænd - store som små - ifølge Lars Dich-Johansen have skabt nogle vilkår, der gør det attraktivt at være chauffør. Og så skal erhvervet også have fokus på de gode historier.Han peger på, at der er mange, der er fascineret af at køre i en stor lastbil. Og de kan fortælle deres familie og venner, at de har været med til at bygge lige netop den bro eller anlægge den vej, de kører på.