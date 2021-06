Cykler kan tage med bussen

Onsdag 23. juni 2021 kl: 16:00

Cykler må medtages i alle havnebusser og i alle almindelige busser på 12 meter eller derover. Det betyder, at minibusser er undtaget

I Movias busser koster en cykelbillet til 8 zoner 14 kroner. Det er gratis at tage cyklen med i Movias havnebusser

Der er plads til to cykler, to barnevogne eller kørestole i Movia's busser. Cykler må generelt medtages i busserne undtagen i myldretiden fra klokken 7.00-9.00 og fra klokken 15.30-17.30 - og undtagen om natten i weekenden (natten efter fredag og lørdag mellem klokken 00.30-04.30 i Hovedstadsområdet















Interesserede kan se de nye rejseregler for cykelmedtagning her:

Af: Redaktionen Det har hidtil været muligt at tage cyklen med i bussen mange steder i og uden for hovedstadsområdet - men altså ikke i alle busser. Cykelforsøget sker som led i indsatsen for at styrke sammenhængen i den kollektive transport, og imødekomme de mange kunder, som særligt det seneste år er hoppet på cyklen.De cykelforsøg, som Movia allerede har gennemført, viser, at stoppesteder med god cykelparkering giver flere kunder i busserne, og får flere til at cykle længere for at bruge de gode cykelstoppesteder. Bedre mulighed for at medtage cykler i busser har derfor stået højt på ønskelisten hos Region Sjælland og Region Hovedstaden, de sjællandske kommuner og Movia.- Hos Movia vil vi gerne have, at bussen er attraktiv at bruge. Vi ved, at flere bruger cyklen mere end før covid-19. Nu åbner vi for cykler i alle busserne, også i Hovedstadsområdet, så vi kan tilbyde en bedre service og mere sammenhæng til vores kunder. Og så har det også den klare fordel, at når man kombinerer cykel og bus i stedet for at tage bilen, reducerer man sit CO2-bidrag og man holder fast i en sund transportform, siger Kirsten Jensen, bestyrelsesformand for Movia og borgmester i Hillerød.Baggrunden for at åbne busserne for cykler er, at flere cyklister og bedre sammenhæng til bus har mange positive effekter for både sundhed og klima. Når rejser med kollektiv transport kombineres med cyklen, er det til gavn for sundheden. Og når flere rejser sammen, er det til gavn for klimaet. Derfor er cyklen også integreret i Movias mobilitetsplan om at nedbringe trængsel på vejene og styrke sammenhængen mellem kollektiv transport og cykler med gode skift - og skabe god mobilitet på hele Sjælland.Nye regler for cykel i bussen fra 21. juni 2021:Det er buschaufføren, der afgør om der er plads i bussen til din cykel.