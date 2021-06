Webinar onsdag eftermiddag sætter fokus gas til lastbiler

Onsdag 23. juni 2021 kl: 13:32

Af: Redaktionen

På webinaret vil der være indlæg om biogasproduktionen i Danmark, markedsforhold, tankningsinfrastruktur og konkurrence. Nogle af de store lastvognsproducenter vil fortælle om deres gaslastbiler og løsninger, og der vil være indlæg ved vognmænd og transportvirksomheder om erfaringer med at køre på gas, driftsmæssige overvejelser og planerne for fremtiden. Der bliver mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til oplægsholderne undervejs.









her: Interesserede kan tilmelde sig

















© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.