Svensk rederi får første af to forlængede ro/pax-skibe leveret

Fredag 18. juni 2021 kl: 11:37

Af: Redaktionen »Stena Scandia«, der tidligere hed »Stena Lagan«, er blevet forlænget med 36 meter. Det er sket ved at skære skibet over på midten og indsætte en ny midtersektion. Samme operation skal søsterskibet »Stena Mersey« gennemgå. Når denne operation er overstået vi skibet komme til at sejle under navnet »Stena Baltica«.Efter forlængelsen vil ro/pax-skibene være 222 meter lange og have en kapacitet på 970 passagerer, 202 kahytter og 2.875 lanemeter.