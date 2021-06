Tilst-vognmand får kran leveret af opbygger i Tilst

Torsdag 17. juni 2021 kl: 13:25

Af: Redaktionen Den største Hiab-kran ligger i 105 tm klassen. Og den udgave, som Sawo har levret til Bent Mortensen A/S har otte udskud, mens den tilhørende 175X-5 jib har 5 hydrauliske udskud samt en manuel forlængerarm. Samlet har kranen en hydraulisk rækkevidde på 32,3 meterKranen har kontinuerlig drejning med to motorer og et hydraulisk støttebensudtræk, der radiostyres med en spændvidde på 9 meter samt et frontstøtteben. Kranen er udstyret med BDA - automatisk udpakning af kranen og LSS-V, som dæmper de vertikale bevægelser i kranen. Der er monteret ekstra stor oliekøler, der er med til at sikre nedkøling af hydraulikolien. Den er udstyret med en V200 ventil, som betyder, at alle funktioner på kranen kan bruges samtidigt.