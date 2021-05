Varebilerne er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken - ulykkestallene skal bringes ned

VOGNMANDSORGANISATION:

Onsdag 26. maj 2021 kl: 15:31

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Rapporten peger på, at uopmærksomhed, distraktion, træthed og forudsigelige trafiksituationer udgør årsagerne til over halvdelen af ulykker, der involverer varebiler. Derudover spiller lange arbejdsdage og hastighed også ind.- Det er vigtigt, at vi får bragt ulykkestallene ned, og vi kan se, at varebilerne er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken. Det er derfor vores klare anbefaling, at alle virksomheder får udarbejdet en trafiksikkerhedspolitik. Den skal være en virksom og integreret del af chaufførernes og virksomhedernes dagligdag. Og så skal mobiltelefonen ud af hånden, når man kører, siger administrerende direktør i vognmandsorganisationen Erik Østergaard.- Trafiksikkerhed vedrører os alle. Derfor ser jeg det som oplagt, at transportkunderne også efterspørger en trafiksikkerhedspolitik, når de bestiller varer. På den måde kan transportkøber og transportør sammen sikre en bedre adfærd, mere opmærksomhed og så videre, siger han videre og fremhæver, at Havarikommissionen for vejtrafikulykker tilbyder rådgivning til transportkøberne om, hvilke krav de bør stille.- Det forslag kan vi kun bakke op om, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Og så er det vores klare anbefaling, at der ved indkøb af varebilerne tilkøbes noget af det sikkerhedsudstyr, der i dag findes på markedet.Det kan være fartpilot, kameraer med mere. Alt sammen noget, der reducerer ulykkerne og højner sikkerheden.- Vi ved, at det er en del af transportbranchen, der slås med mange udfordringer, og derfor har DTL i årevis arbejdet for tilladelseskrav og ordnede forhold. HVU-rapporten fokuserer på trafiksikkerheden, men jeg er slet ikke i tvivl om, at dårlige arbejdsforhold, manglende uddannelse og så videre udgør en del af fødekæden til ringere sikkerhed. Derfor arbejder vi fra DTL's side fortsat på en bedre regulering af varebilsområdet, sammen med vores specialforening SKV, fremhæver Erik Østergaard.Interesserede kan hente rapporten