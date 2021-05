Hollandske lastbiler kan blive serviceret i Danmark fra Nord til syd

Tirsdag 18. maj 2021 kl: 15:32

Autoriseret service- og reklamationsarbejde

ITS giver tryghed 24/7/365



Nyscan Trucks i Køge

Nyscan Trucks i Sakskøbing

ESA Trucks i Kolding

ESA Trucks i Padborg

Johnnys Servicecenter i Greve

TR Auto & Dieselservice i Odense

KLC i Kolding

HC Auto- og Dækcenter i Bramming

PM Lastvognsservice i Hedensted

AMC i Aarhus

AMC i Randers

Diesel Dok i Herning

TIP Trailer Services i Hirtshals

Af: Redaktionen - DAF-navnet er velkendt for alle i lastbilbranchen, og TRP-navnet, som er en forkortelse for Truck Related Parts, er ved at blive det, siger Lars Klogborg, der er Area Sales Manager for DAF Trucks i Norden.- Med vores tre nye DAF TRP Servicepartner+ forhandlere i henholdsvis Odense, Herning og Hirtshals får danske og udenlandske lastbilkunder endnu nemmere adgang til meget konkurrencedygtige priser samt høj kvalitet på service, reparation og reservedele til deres lastbiler uanset mærke, siger han videre.TRP er en selvstændig, verdensomspændende aktivitet under DAF-moderselskabet Paccar's Parts-division, der leverer stort set alle typer reservedele til lastbiler, trailere, opbygninger, hydraulik og tilhørende udstyr til landevejstransport. Sortimentet består af originale komponenter fra førende, globale leverandører af aksel-, bremse, el-, motor-, affjedrings-, transmissions- og førerhuskomponenter samt smøremidler, værktøj og andet udstyr til værkstedsdrift.Varesortimentet er blandt verdens største og består af over 110.000 reservedelsnumre, som de danske DAF-servicepunkter har fuld adgang til. TRP råder over et centrallager sammen med DAF’s europæiske reservedelslager i Eindhoven og kan distribuere inden for 24 timer til alle DAF’s danske servicepunkter.Ud over at kunne levere TRP-reservedele kan alle autoriserede DAF-servicepunkter udføre service og reparation samt reklamationsarbejde på alle DAF'er på servicekontrakter samt under garanti. Levering af TRP-reservedele til køretøjerne kan både ske i forbindelse med almindeligt servicearbejde på værkstederne eller over disk i samme høje kvalitet og med samme garantier som originale DAF-reservedele.Ud over at styrke adgangen til service og reparation af DAF-lastbiler samt levering af TRP-reservedele til alle lastbilmærker styrker udvidelsen af DAF’s servicenetværk også kundernes mulighed for at få effektiv og hurtig nødservice på landevejen, da både de tre nye og de 10 eksisterende DAF-servicepunkter i Danmark indgår i DAF’s europæiske ITS-netværk (International Truck Services).- ITS er DAF’s egen nødserviceorganisation, der blev etableret for over 40 år siden og som flere gange siden er blevet kåret af brugerne til den bedste nødserviceorganisation for lastbiler i Europa, siger Lars Klogborg og fortsætter:- ITS giver tryghed for alle vores kunder, uanset om de kører internationalt eller lokalt. ITS er døgnbemandet fra de 13 servicepunkter i Danmark og yderligere 1.100 servicepunkter i Europa og kan rykke ud med veluddannede mekanikere og veludstyrede servicevogne 24/7/365.De tre nye DAF-servicepunkter i Odense, Herning og Hirtshals forventes at være fuldt operationelle med adgang til alle reservedels- og reklamationssystemer, opbygning af TRP-reservedelslager samt bemandede servicevogne i løbet af tredie kvartal i år. Derefter vil det danske DAF servicenetværk bestå af: