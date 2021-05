Giv vacciner til Indien og indiske søfolk

ORGANISATIONER PÅ DET MARITIME OMRÅDE:

Onsdag 12. maj 2021 kl: 12:18

Danmark har valgt at fortsætte det nationale vaccinationsprogram uden at bruge vaccinen fra Johnson & Johnson, da der er god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark og god fremdrift i vaccinationsudrulningen med andre tilgængelige vacciner

Flere andre lande, hvor smittesituationen ser anderledes ud, bruger stadig Johnson & Johnson

Der findes tilsvarende ordninger i Belgien og Holland, hvor de vaccinerer de søfarende med Johnson & Johnson i et parallelt spor med myndighedernes vaccinationsprogrammer til den øvrige befolkning. Begge lande vaccinerer først deres nationale søfarende og dernæst udenlandske søfarende på belgiske og hollandske skibe

