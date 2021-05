Truck-center får ny direktør

Tirsdag 11. maj 2021 kl: 15:26

Bjørn Hamar er ny chef i Volvo Truck Center Taastrup.

Af: Redaktionen Med i bagagen har Bjørn Hammar flere års erfaring inden for branchen og kommer senest fra en stilling som værkstedchef hos MAN Truck & Bus. Han har tidligere haft en lang karriere med ledelse, drift og vedligeholdelse i forsvaret.- Jeg har set frem til at starte her hos Volvo Truck Center Taastrup, og glæder mig til at gøre vores flotte hoveddomicil endnu mere attraktivt end det allerede er. Vi skal være kundernes første valg, siger Bjørn Hammar, der ser frem til at møde de mange kunder, der hver dag besøger truck-centeret.I forhold til medarbejderne i Truck Centret, vil Bjørn Hammar have fokus på uddannelse og udvikling af kompetencer hos både mekanikere, funktionærer, lærlinge og elever.Bjørn Hammar er 40 år, gift og har to børn. Familien bor i Tune.Volvo Truck Center består af 270 medarbejdere fordelt på syv filialer i Taastrup, Hillerød, Aarhus, Randers, Aalborg, Holstebro og Viborg. Volvo Truck Center er en del af Volvo Danmark og er ansvarlige for salg og service af Volvo Trucks og Renault Trucks.