Transportorganisation genvalgte formand

Tirsdag 11. maj 2021 kl: 13:47

Af: Redaktionen På generalforsamlingen lørdag var der valg af medlemmer ti bestyrelsen. Der var genvalg til Christian Sørensen Madsen, Ib Andersen og Ole Velbæk. ITD's bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for to år af gangen.Efter generalforsamlingen består bestyrelsen for ITD i det kommende år af formand Christian Sørensen Madsen, næstformand Niels Juel Nielsen, Ib Andersen, Ole Velbæk, Jørn Skov, Lars Jørgen Skov og John Agervig Skovrup.Generalforsamlingen valgte også tre suppleanter til bestyrelsen. Der var nyvalg af Jørn Kudsk, mens der var genvalg til René Spuur Hansen og Jens Aage Daugaard. Suppleanter til ITD’s bestyrelse vælges for et år ad gangen.

Birger Nielsen var ikke genopstillet som suppleant.













