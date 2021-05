Færdselsstyrelsen har fået en bil med blåt blink på taget

Mandag 10. maj 2021 kl: 11:31

Af: Redaktionen - Vejsidesynet er med til at sikre, at der ikke kører farlige lastbiler rundt med fejl og mangler, der potentielt kan skabe farlige situationer i trafikken. Det er en vigtig opgave, Færdselsstyrelsen løfter og der skal tjekkes mere end 5000 lastbiler om året, så de har brug for alle de redskaber, de kan få, for at gøre vejsidesynene hurtige og effektive. De blå blink på bilen er med til at vise, at her kommer en ansvarshavende myndighed, som lastbilerne skal stoppe for, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Transportministeren var fredag i sidste uge med på de første ture med bilen med det blå blink, hvor Færdselsstyrelsen også benyttede den såkaldte vinkeret. Her var ministeren med til at vinke lastbiler ind til siden og gennemføre vejsidesyn.







I første omgang kører Færdselsstyrelsen med blå blink på en forsøgsordning, som skal evalueres efter seks måneder.





Færdselsstyrelsen skal kontrollere over 5.000 køretøjer hvert år

Alle medlemslande i EU er forpligtet til at gennemføre vejsidesyn på et antal køretøjer, der svarer til fem procent af de registrerede tunge køretøjer i landet. Vejsidesynet omfatter dog både danske og udenlandske køretøjer.

I Danmark svarer det til, at Færdselsstyrelsen skal kontrollere mindst 5.233 køretøjer årligt, og det antal forventer styrelsen at nå i 2021.





- Vores kontrollører ser rigtig mange køretøjer hvert år og er på den måde med til at gøre vejene så sikre som muligt for alle at færdes på. De gør det godt. Og med både vinkeret og nu også blå blink, har de fået endnu bedre værktøjer til at løse opgaven så effektivt som muligt, siger direktør i Færdselsstyrelsen, Stefan Søsted.





I 2020 kontrollerede Færdselsstyrelsen 4.592 køretøjer ved vejsidesyn, hvor 106 af dem blev pålagt begrænsning af brug af lastbilen eller fik et direkte kørselsforbud.









