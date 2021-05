Klovplejer kræver plads i bilen

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 20:58

Af: Redaktionen Langt de fleste Scania lastbiler med CrewCab mandskabsførerhus bliver opbygget og leveret som brand- og redningsbiler med plads til ekstra mandskab i det forlængede førerhus. Men Stiholts seneste levering af en Scania CrewCab har sort førerhus og er bygget op uden blå blink på taget, sirener og andet udrykningsudstyr, men derimod med udstyr til beskæring af klovene på husdyr. Det er så vidt vides den første, største og eneste af sin slags i Danmark.- Jeg var på jagt efter en lastbil med et ekstra stort førerhus, for vi har brug for god plads, når vi er afsted i måske en uge ad gangen med tre mand, siger Bo Bruus Sørensen og fortsætter:- Jeg har en mindre Mercedes, som egentlig er en fin bil, men Mercedes kunne ikke rigtig levere den rigtige løsning til min nye bil, så jeg måtte ud og lede efter noget bedre og fandt så denne Scania CrewCab hos Stiholts lastbilsælger Peter Munkholm fra Aalborg-afdelingen.Bo’s Klovpleje servicerer landbrug over hele Danmark med sit speciale, som er at beskære og ordne klovene på især malkekøer. Det sker i en transportabel klovbeskæringsboks, som løftes af lastbilen inde i stalden med den bagmonterede Fassi-kran. Når boksen står på staldgulvet, drives køerne enkeltvis ind i boksen i den ene ende, får ordnet og beskåret klovene, og går ud af boksen i den anden ende.Fassi-kranen og det faste lad er monteret af SR Hydraulik, der også har monteret et stor værktøjsrum bagest på ladet, hvor der er blevet plads til en 1.500 liters vandtank samt et par højtryksrensere. For at reducere smitterisikoen mellem besætningerne skal klovbeskæringsboksen nemlig gøres ren efter hvert kundebesøg. Bilen er desuden udrustet med adskillige værktøjskasser under ladet, så der er plads til masser af udstyr.Under det store CrewCab mandskabsførerhus med fire ekstra siddepladser gemmer der sig et almindeligt Scania P-serie 4x2-chassis med fuld luftaffjedring. Drivlinen består af en ni-liters fem-cylindret rækkemotor på 320 hk, 12-trins gearkasse med Opticruise automatiseret gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagtøj med 2,92:1 i udveksling - skræddersyet til brændstoføkonomisk marchhastighed på motorvej.Bo Bruus Sørensen er eksamineret klovbeskærer og har trods sine ”kun” 35 år arbejdet i branchen i over 20 år. Hans virksomhed dækker hele Danmark, og den nye Scania CrewCab klovbeskæringsbil kommer fremover på ofte ugelange kunderundture fra Skagen i nord til den tyske grænse i syd og fra Esbjerg i vest til Bornholm i øst. Bo Bruus Sørensen forventer at køre ca. 30.000 kilometer om året og beholde den specielle lastbil i mindst 10 år.















© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.