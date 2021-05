Kraftværk på sønderjysk havn skal lagre energi i brint

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 15:16

Af: Redaktionen Dan Skov Sørensen (tv), forretningsudvikler ved Aabenraa Havn, Henrik Thykjær, administrerende direktør for Aabenraa Havn og Ulrik Nielsen, Linde Gas. (Foto: Aabenraa Fotografen)Over de næste par år vil Aabenraa Havn og Linde Gas sammen undersøge mulighederne for at etablere et elektrolyseanlæg til produktion af brint på Aabenraa Havn. Anlægget skal omdanne strøm fra havmøller i Nordsøen til brint, som ifølge planen skal bruges til produktion af en række brintbaserede produkter på Aabenraa Havn.Det nye samarbejde er et såkaldt Power-to-X-projekt. Power-to-X betyder, at bæredygtigt fremstillet strøm omdannes til brint, som så igen kan bruges til produktion af andre brintbaserede produkter som for eksempel ammoniak, metanol og metan, som så kan bruges til at få lastbiler til at køre, fly ti at flyve og skibe til at sejle.- Jeg er rigtigt glad for vores plan, for den understøtter i den grad både den grønne omstilling og Lindes strategi om at at øge produktionen af grøn brint, siger Ulrik Nielsen, der er Linde's Head of Clean Hydrogen i Danmark.For Aabenraa Havn er partnerskabet med Linde Gas et vigtigt skridt i havnens strategi, der har fokus på transformation og bæredygtig udvikling.- Vi er utrolig stolte af, at Nordeuropas førende industrigasselskab har valgt os som samarbejdspartner, og at vi fremover skal samarbejde om at understøtte en grøn dagsorden. Vi ser rigtig mange perspektiver i samarbejdet, siger Henrik Thykjær, der er administrerende direktør for Aabenraa Havn.Ifølge planen skal Linde Gas opføre og drive elektrolyseanlægget, der skal producere brint på Aabenraa Havn på basis af strøm fra vindmøller. De kommende par år vil Aabenraa Havn og Linde Gas først og fremmest bruge på at finde samarbejdspartnere, der vil opføre anlæg til produktion af brintbaserede produkter på havnen.Både Ulrik Nielsen og Henrik Thykjær ser meget optimistisk på mulighederne for at finde virksomheder, der vil samarbejde.- Vi forventer, at efterspørgslen efter brintbaserede produkter vil vokse markant, og samtidig tilbyder Aabenraa Havn meget attraktive produktionsbetingelser. Det er en solid kombination, der vil være rigtig interessant for en række virksomheder, siger Ulrik Nielsen.På Aabenraa Havn er man klar til at tage imod virksomheder, der arbejder med produktion af brintbaserede produkter. Tidligere lå det kulfyrede kraftvarmeværk Enstedværket på havnen, men i dag er kraftvarmeværket nedlagt, og området er ifølge samarbejdspartnerne ideelt til virksomheder med fokus på den grønne omstilling.- Hele infrastrukturen er på plads til industriel produktion. Kablerne til strøm fra havmøllerme er etableret, og 600 MW elektricitet er tilgængelig på havnen. Derudover er der infrastruktur til lastbiltransport og en havn lige uden for døren. Det betyder, at de kommende producenter af brintbaserede produkter både kan få sejlet råstoffer til deres virksomheder og de færdige produkter transporteret videre ad søvejen, siger Henrik Thykjær.Linde Gas' Ulrik Nielsen fremhæver perspektiverne i, at Linde Gas også producerer brint - eller hydrogen - i Danmark.- Hydrogen er ikke kun den optimale måde at lagre strøm på - det er er samtidig fremtidens grønne transportmiddel i den tunge del af transportsektoren. På den kortere bane kommer vi til at bruge brintbaserede, miljøvenlige brændsler i den eksisterende flåde af lastbiler, skibe og fly som et vigtigt led i den grønne omstilling. Når projektet bliver en realitet, vil vi kunne tilbyde vores kunder grønnere brint, fordi vi producerer den lokalt og ikke skal transportere den med lastbiler fra vores produktionsanslæg i det øvrige Europa. Det matcher fuldstændigt Linde's strategi om at understøtte den grønne omstilling ved at producere og distribuere stadigt mere bæredygtigt, understreger Ulrik Nielsen.