- Vognmand fordobler sit man-skab

Mandag 26. april 2021 kl: 16:00

Af: Redaktionen - Jeg havde tidligere både en tysker og en svensker på holdet, men nu kører jeg med ren tysk besætning, siger Henrik Hansen.

Fakta om Hedoha Transports nye MAN TGS 35.510 8x2-6:



Drivline: MAN D2676, 12,8 liters 6-cyl. rækkemotor på max. 510 hk/2.600 Nm. MAN Tipmatic (ZF-TraXon) 12-28, 12-trins manuel gearkasse med fuldautomatisk Tipmatic gearskifte, rokkefunktion ved risiko for fastkørsel, gearkassedrevet kraftudtag til kran/tip. MAN enkeltreduceret hypoid-bagtøj med udv. 3,70:1, mekanisk differentialespærre

Chassis: 4-akslet dobbelt chassisramme med 9+9 tons foraksler på parabelfjedre, 11,5+7,5 tons bogieaksler på luftaffjedring med styrbar støtteaksel bag drivaksel

Opbygning: HMF 2828 K5-kran med 5 hydrauliske udskud samt dobbelte slangeruller til rørføring for rotator/grab. Max. løfteevne 5.230 kg på 4,6 meter og 1.360 kg på 14,5 meter hydraulisk rækkevidde. Luftkøler til hydraulikolien. HMF RCL 5300 sikkerhedssystem samt HMF EVS stabilitetsprogram. Radiostyring samt ståplatform ved siden af kranstammen. HMF 3-vejs tiplad med hydrauliske pendelsider i begge sider samt hydraulisk bagsmæk med tophængt alu-bagklap. 390 liters brændstoftank samt ekstra værktøjskasse med udtræksskuffer i venstre side

Førerhus: 2,3 meter bredt MAN medium-førerhus med normal taghøjde. Multifunktions-læderrat med højde- og hældningsjustering samt parkeringsposition. Fører- samt passagersæde med dellæder-betræk. Køleboks placeret mellem sæderne med aflæggeplads på låget. Klimatronic varme- og ventilationsanlæg, Eberspächer 4kW ekstra kabinevarmer. MAN SmartSelect infotainment-system med touchpad samt integreret GPS-navigation med integreret 7" skærm i instrumentpanelet. Kombineret højresvings- og frontkamera med display ved A-stolpen i højre side

Maling og skrift: Laugesens Autolakereri, Ringsted

Som indehaver af forretningen har han i al beskedenhed valgt at køre i den nye MAN selv, mens hans anden bil, en tre år gammel MAN TGS 500, køres af chauffør Ronnie Jørgensen, der også er kendt som Pizza King.- Jeg var egentlig meget glad for min gamle svensker, men den fik nogle irriterende fejl og reparationer. I forbindelse med en skade sidste år besluttede jeg mig for at udskifte den, og her kom H.E. Jørgensen med det klart bedste tilbud på en ny lastbil, siger vognmanden, som har handlet med HE Jørgensens chef, Henrik E. Jørgensen.Henrik Hansen peger på, at alt vedræørende bestilling, opbygning og levering er kørt efter en snor.Hedoha Transport's nye fire-akslede MAN har typebetegnelsen TGS 35.510 8x2-6 og er fra MAN's seneste lastbilgeneration, der blev præsenteret sidste år. Det betyder, at vognmanden i sit daglige arbejde kan glæde sig over de nyeste opdateringer af drivline, chassis og førerhus i forhold til sin anden MAN, der har samme typebetegnelse, bortset fra, at 500 er udskiftet med 510.- Jeg har valgt den med den opgraderede 510 hk-motor. Det er måske lidt voldsomt med så mange heste til en solobil på 32 tons totalvægt, men jeg kan godt lide at have et godt kraftoverskud. Og jeg er sikker på, at den går markant længere på literen end min gamle svensker med V8-motor, der havde næsten lige så mange hestekræfter, siger vognmanden.Den nye bil skal primært arbejde i det storkøbenhavnske område for en af Henrik Hansens kunder i fjernvarmesektoren. Hans anden MAN kører fast for en kunde inden for el-distribution, og begge steder er der brug for kran og tippelad til at løse opgaverne.- Jeg har gode erfaringer med HMF’s kraner og opbygninger, så det har jeg også valgt på den nye. Jeg har valgt samme type kran som på den gamle bil. I mellemtiden har Højbjerg opgraderet kranen fra 26 til 28 tm, så det er også rart at have lidt ekstra løfteevne at gøre godt med ude på knap 15 meter, siger han.Tipladet er også af samme type, for der er ifølge vognmanden i Faxe jo ingen grund til at lave om på noget, der har bevist sit værd.Når de to MAN’er ikke kører for Hedoha Transport's faste kunder i fjernvarme- og el-sektoren, får de lov til køre med affaldsbeton og -jord, grus, bakkematerialer, beton- og granitfliser, chaussé- og mosaiksten, kantsten, granitskærver, granitpullerter og alverdens andre byggematerialer, som Henrik Hansen forhandler gennem sit handelsfirma granitplus.dk. Det er tunge sager, som kræver sin man, hvad enten det tippes af i hele læs eller med kran i bigbags eller på paller.Hedoha Transport kører stort set kun lokal kørsel samt i Storkøbenhavn. Derfor ser Henrik Hansen ingen grund til at spilde egenvægt og plads på en sovekabine.- Jeg skal ikke sove, når jeg arbejder. Jeg skal arbejde, lyder det fra vognmanden.Førerhuset er også den smalle version af TGS-førerhuset. Det reducerer egenvægten lige som alu-fælgene hele vejen rundt til gavn for nyttelasten.Som på sin anden MAN har Henrik Hansen valgt at tegne en fem-årig serviceaftale inklusiv fem års totalgaranti på den nye bil.