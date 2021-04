Kærren skal køre for en himmerlandsk vognmand

Tirsdag 20. april 2021 kl: 15:23

Af: Redaktionen Den nye kærre er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger - samt cyklistværn i begge sider.Den runde tip-kasse har sider udført i 7 mm valset special-plade i aluminium med ekstra slidstykke og 80 mm isolering på svøb og front afdækket med en blank plade i rustfrit stål.Bagerst har kassen en indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem, hvor tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at give 10 procent ekstra åbning ved aflæsning. Bagklappen er fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer.I bunden er der monteret en 4 mm Hardox-bundplade i fuld længde ovenpå alu-bunden.Kærren, der er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og en blå rullepresenning monteret på 80 mm aluminiumsrør, er forsynet med med hæve-/sænkeventil i venstre side.Den nye tipkærre er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmand Erik Duus blev etableret i 1996.