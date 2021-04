Chauffør sætter sin V8'er til salg på nettet

Tirsdag 20. april 2021 kl: 12:29

Af: Redaktionen Vogntoget er dyreste fjernstyrede lastbil, der er til salg på dba.Lastbilchaufføren - 59-årige Brian Kresten Andersen fra Skibby - sælger den fjernstyrede lastbil, der er lavet efter en rigtig lastbil - en Scania model R620 Topline - med detaljegraden i højsædet,Det er en fjernstyret E14-model. Lastbilens trailer kan tippe, og dermed kan man læsse gods af og på, hvis det skulle blive nødvendigt. Den kan bære op til 15 kg.





Udover, at lastbilen ligner en lastbil i fuld størrelse på udseendet, når den er slukket, lyder og lyser den også som en rigtig lastbil, når den er tændt:







Lygterne kan blinke og lyse både blåt og gult. Derudover lyser for- og baglygter, når den kører og bremser. Hvis man havarerer, kan man slå katastrofeblinket til, ligesom den lyser blåt i siderne, når den kører om natten. Skulle nogen komme i vejen for lastbilen, kan hornet tude, og så lyder bilen, som om den har en rigtig motor, når den er tændt.







- Det er jo det virkelige liv for mig at sidde og lege med sådan noget, fortæller Brian til DBA Guide.







- Jeg sælger den her Scania R620 med det hele - bortset fra fjernbetjeningen. Der sidder en modtager i den, så det er bare at gå ud og købe en fjernbetjening, så er du kørende. 30.000 kroner, og prisen kan forhandles, siger Brian Kresten Andersen overfor DBA Guide.





En stor passion for lastbiler

Brian Kresten Andersen har kørt lastbil, siden han var 18 år. Derfor er det en rutineret herre, der har den lille lastbil til salg. Han har kørt mange forskellige lastbiler med forskellig last gennem de mange år. Derfor ved han også en hel del om de store biler.





Hans viden og passion for lastbiler har smittet af på hans fritid, hvor han samler på fjernstyrede lastbiler. Detaljegraden er ikke mindre ved de øvrige fjernstyrede lastbiler i hans samling.







- For mig er det de små detaljer, der gør miraklerne, siger Brian Kresten Andersen, der også har en fjernstyret fiskekutter, som han glæder sig til at sætte i vandet, når vejret bliver godt nok.





Det er ikke kun hjemme i indkørslen, Brian Kresten Andersen kører med sin lastbil. Faktisk er han medlem af en klub, hvor han og andre med samme interesse for fjernstyrede lastbiler mødes og leger.





De kører rundt med lastbilerne, som om de arbejdede på en byggeplads. De læsser jord og sten på og af, kører rundt mellem hinanden og parkerer lastbilerne. Men det er ikke kun legen, der lokker medlemmerne ned i klubben:





- Det er samværet og hyggen dernede, der er noget af det fedeste, siger Brian Kresten Andersen.





















© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.