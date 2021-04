Arbejdsgiverorganisation kommenterer udspil om infrastrukturen

Tirsdag 13. april 2021 kl: 12:57

I sidste uge præsenterede regeringen sit udspil til en langsigtet plan for infrastrukturen i Danmark, og i dag begynder de politiske forhandlinger. Det skal helst munde ud i en bred og ambitiøs politisk aftale, som udvider og forbedrer nogle af de mest belastede vejstrækninger i landet.

Virkeligheden er, at lastbilerne holder i kø på motorvejene. Varerne bliver forsinket, værdifulde arbejdstimer bliver spildt, og produktiviteten falder. Lige nu lægger coronakrisen en dæmper på trafikken, men det ændrer ikke på, at E45 gennem Jylland, E20 over Fyn og en række motorvejsstrækninger i hovedstadsområdet er hårdt belastede. Der er altså brug for markante investeringer i vejnettet.

Af: Redaktionen ATL's direktør Lars William Wesch skriver:



Regeringens udspil er godt og afbalanceret. På lange stræk flugter udspillet med den investeringsplan, som DI har lagt frem som inspiration til politikerne. Men der er enkelte mangler, som DI og ATL håber, at der vil blive rettet op på under forhandlingerne.

For eksempel er der ikke et ord om en ny midtjysk motorvej i regeringens udspil, og der mangler en udbygning af den belastede motorvej E45 mellem Randers N og Aarhus N.



Jeg håber, at politikerne i Folketinget bliver enige om en aftale inden sommerferien. Den skal helst række 10-15 år ud i fremtiden, og den skal for alt i verden være indgået af et bredt flertal. Det vil betyde, at der kommer gang i forbedringerne af infrastrukturen, så virksomhederne og deres ansatte ved, hvad de har at forholde sig til.







her: Interesserede kan se S-Regeringens udspil





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.