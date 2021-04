Danmark er håbløst bagud

GRØN OMSTILLING I TRANSPORTBRANCHEN IFØLGE VOLVO TRUCKS:

Fredag 9. april 2021 kl: 12:43

Af: Redaktionen - Det haster med at få gang i den grønne omstilling af transportsektoren. Vi skal i gang nu, hvis vi skal have en chance for at nå i mål, fastslog Peter Ericson i forbindelse med lancering af Volvo Trucks' klimakampagne ”Together Towards Zero Emission”. Kampagnen havde Europa-premiere hos Volvo Danmark midt i denne uge, hvor Volvo Trucks præsenterede sine bud på den grønne omstilling på de europæiske lande- og motorveje.Volvos strategi for den grønne omstilling kører i to spor. Det ene er at reducere emissioner som CO2, partikler, NOx, støj osv. ved at øge transporteffektiviteten. Det kan ske med den kendte dieselteknologi ved at tillade større og mere effektive køretøjer, smartere logistik, højere udnyttelse, intensiv chaufføruddannelse, bedre vedligeholdelse af det rullende materiel med mere. Det andet spor er at introducere grønnere teknologi i form af el-drift med batterier, HVO i de nuværende dieselmotorer, LNG/LBG (Liquified Natural Gas/Liquified Bio Gas) og andre bæredygtige brændstoffer, brændselsceller og lignende.Ifølge Volvo er der ikke én bestemt teknologi, der kan løse alle de grønne udfordringer hverken i Danmark eller i EU. Uanset de politiske ambitioner vil de fremtidige transportløsninger - lige som i dag - indebære kompromisser mellem lasteevne, rækkevidde, driftsøkonomi, tilgængelighed med mere.Som eksempler på tilgængelig teknologi, der kan sætte fart i den grønne omstilling, udstiller Volvo Trucks på ”Together Towards Zero Emission”-kampagnen en fuldelektrisk Volvo FE hejseladsbil med batteriteknologi og en rækkevidde på ca. 220 kilometer til lokal kørsel samt en Volvo FM sættevognstrækker med LNG-motor og en rækkevidde på over 1.000 km til kørsel over længere distancer. Begge modeller er allerede klar til at gå i serieproduktion, og Peter Ericson understregede, at Volvo Trucks er utålmodig for at komme i gang med markedsføring og salg af sine bæredygtige lastbiler.- Vi må hjælpe hinanden, hvis transportsektoren skal nå i mål med EU’s klima-ambitioner. Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, påpegede han.I forbindelse med Volvo Trucks' lancering af ”Together Towards Zero Emission”-kampagnen blev transportnyhederne.dk inviteret til et par hurtige prøvekørsler af både den fuldelektriske FE hejseladsbil og FM-trækkeren med LNG-motor. Dem vender vi tilbage til i starten af næste uge.