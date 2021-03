Brint-selskab fra Jylland anlægger brint-tankstation i Hovedstaden

Mandag 29. marts 2021 kl: 13:38

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Tankstationen vil til at begynde med være dimensioneret til en mellemstor kapacitet, men klar ti at blive udbygget i takt med efterspørgslen.Everfuel har underskrevet en langsigtet aftale med Ørsted om at leje en grund, hvor tankstationen skal etableres. Derudover har Everfuel søgt om byggetilladelse til at anlægge tankstationen med senere planer om udvidelse til en enhed med høj kapacitet. Everfuel forventer, at tankstationen er etableret i andet halvår af i år.- Efterspørgslen efter grønt brint til mobilitet uden emissioner øges, og vores to eksisterende H2-stationer i København har fungeret over 100 procent udnyttelse det meste af den sidste måned, siger Jacob Krogsgaard, der er administrerende direktør og grundlægger af Everfuel.- I sidste uge begyndte vi byggeriet af vores første høj-kapacitets H2-station i København, som forventes at være i drift i juli, og vi har nu besluttet at gå i gang med at udvikle vores høj-kapacitetsanlæg nummer to, siger Jacob Krogsgaard videre.I januar indgik Everfuel en aftale med Ørsted om at aftage bæredygtig produceret brint fra et produktionsanlæg på Avedøre, hvilket gør København til det første brint-hub med høj kapacitet for Everfuel.Når de to nye H2-stationer er fuldt funktionsdygtige, vil Everfuel kunne levere mellem 800-1.000 kg bring dagligt med et tryk på 350 eller 700 bar. Med den kapacitet i Hovedstadsområdet vil Everfuel kunne imødekomme efterspørgslen fra store køretøjsflåder og tunge lastbiler og busser.Everfuel arbejder på at finde yderligere placeringer til H2-stationer med høj kapacitet i Københavnsområdet.I dag betjener Everfuel en voksende flåde af brint-elektriske taxier i København med to ældre tankstationer med med begrænset kapacitet - begge tankstationer står på tidsbegrænsede lejemål.En af tankstationerne med lav kapacitet vil blive flyttet til Korsør og placeret i nærhed af Storebæltsbroen. Den nuværende station i Korsør med medium kapacitet flyttes til det nye anlæg i København, hvilket letter en effektiv udvikling og hurtig opstart af brint-tankningen.