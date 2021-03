- Så længe Færdselsstyrelsen ikke kommer med en melding, er vi låst

TRANSPORTORGANISATION MED OVERENSKOMSTALTERNATIV:

Mandag 29. marts 2021 kl: 12:07

Af: Redaktionen Spørgsmålet om overenskomster blev aktuelt på transportområdet, da Folketinget i juni sidste år vedtog en lov, der fastsatte, at man som arbejdsgiver skulle aflønne sine chauffører efter de toneangivende overenskomster. Målet med loven var og er at forebygge løndumping med skævvridning af konkurrenceforholdene til følge. Loven trådte i kraft ved årsskiftet.I forbindelse med vedtagelsen lovede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at han ville sørge for, at sagsbehandlingstiden og eventuelt følgende godkendelse af landsdækkende overenskomster ville blive minimeret mest muligt.Status sidst i marts er, at eksempelvis ITD Arbejdsgiver stadig venter på at få godkendt overenskomsten med Krifa. ITD peger på, at ITD Arbejdsgiver-overenskomsten med Krifa lever op til kravene om omkostningsniveau på linje med den toneangivende overenskomst på området.- Beskæftigelsesministeren har højtideligt lovet Folketinget, at han ville sørge for, at behandlingstiden skulle blive så kort som overhovedet muligt. Desværre lader det til, at Færdselsstyrelsen, der sidder med sagerne, enten ikke har hørt ministeren eller ikke har taget det, han siger, alvorligt. Tre måneder burde være mere end rigeligt til at konstatere, om et omkostningsniveau er på linje med en anden overenskomst eller ej. Det er trods alt ikke raket-videnskab eller vaccineudvikling det her, siger Jane Aakjær Madsen, der er direktør i ITD Arbejdsgiver.



Under Folketingets behandling i 2020 af loven - L 185 - hvis formål er at sikre danske løn- og arbejdsvilkår for udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel og kombineret transport, blev spørgsmålet om godskørselstilladelse også en del af lovpakken.







Folketinget vedtog, at der kan indgås alternative overenskomster, så længe de følger omkostningsniveauet i den mest toneangivende overenskomst på området. Det er op til Færdsstyrelsen at vurdere overenskomsterne.





- Så længe Færdselsstyrelsen ikke kommer med en melding, er vi låst. Det gælder også i forhold til kommende overenskomstforhandlinger, for vi kan ikke få oplyst, hvordan sammenligningen egentlig foregår, og hvordan man i styrelsen vurderer, at ITD Arbejdsgiver-overenskomsten på nogle parametre har en højere takst eller en længere periode med betaling end for eksempel 3F-overenskomsten, siger Jane Aakjær Madsen, der stiller sig uforstående over for, hvorfor det skulle være så vanskelig en opgave:







- Vi havde faktisk forventet, at det var muligt for Færdselsstyrelsen at bruge de seks måneder forud for lovens ikrafttræden til at vurdere de alternative overenskomsters omkostningsniveau. Selvom der kan indgå forskellige elementer i de enkelte overenskomster, er det trods alt ikke så vanskeligt at summe omkostningerne sammen og vurdere, om de er på niveau eller ej, siger Jane Aakjær Madsen.





