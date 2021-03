Fransk lastbilproducent kørte gennem 2020 med samme markedsandel

Torsdag 25. marts 2021 kl: 12:26

Af: Redaktionen Som følge af indsatsen mod spredning af coronavirus fulgte Renault Trucks’ faktureringsvolumen i 2020 markedstendensen og faldt med 24 procent til 41.117 køretøjer.Faktureringen fordeler sig som følger:Opdeling af fakturering pr. vægtklasseI Europa har Renault Trucks bibeholdt sin position. På det europæiske marked for køretøjer over 6 tons registrerede den franske producent en stabil markedsandel på 8,5 procent i 2020. Markedsandelen forblev uændret i segmentet over 16 tons på 8,8 procent og i mellemsegmentet (6-16 tons) steg andelen med 0,3 procentpoint til 6,6 procent.I Frankrig forblev Renault Trucks markedsleder med en markedsandel i segmentet over 6 tons på 28,3 procent.Renault Trucks registrerede i sidste kvartal af 2020 en ordreforøgelse på 40 procent sammenlignet med året før (4. kvartal 2020 mod 4. kvartal 2019).Internationalt registrerede Renault Trucks en stigning på 16 procent i sit fakturerede salg.2020 blev især præget af en stærk genopretning i Algeriet, et historisk marked for Renault Trucks med 1.100 fakturerede lastbiler, en stigning på 80 procent i forhold til 2019. Takket være monteringsanlægget i Meftah har den franske producent konsolideret sin førende position i Algeriet med en 47,8 procent andel i segmentet over 16 tons.På det tyrkiske marked opnåede Renault Trucks meget stærk vækst i faktureret salg og steg fra 640 køretøjer i 2019 til 1.061 i 2020.Gode ​​præstationer i Afrika syd for Sahara er værd at bemærke, hvor Renault Trucks tilbyder et dedikeret udvalg af brugte køretøjer (Renault Trucks T X-Port og T X-64, tilrettet på Used Trucks fabrikken). Renault Trucks sælger også en særlig ekstra sikker udgave af K-serien på disse markeder, Renault Trucks K Safety Edition.Brugte lastbiler er et strategisk område for Renault Trucks. Producentens forretning vedrørende specifikationen af ​​nye lastbiler (med henblik på deres fremtidige adgang til markedet for brugte lastbiler) samt initiativer, der blev introduceret under pandemien med hensyn til finansieringsfleksibilitet, mulighed for kontraktændringer med mere gjorde det muligt for den franske lastbilproducent at klare sig godt i 2020. Renault Trucks registrerede et rekordstort antal i fakturering med 10.308 fakturerede brugte køretøjer, en stigning på 9 procent i forhold til 2019.Renault Trucks har også øget sin præstation med hensyn til Used Trucks services betydeligt med en stigning i servicepenetration med 4 procentpoint i forhold til 2019 til 28 procent. Antallet af brugte lastbiler solgt med en Selection-garantikontrakt steg også i 2020.Renault Trucks har taget en innovativ tilgang til markedet for brugte køretøjer, der er baseret på upcycling og genanvendelse.Den bedste illustration er Used Trucks lastbilfabrikken, et specialværksted til transformation af brugte lastbiler, som en del af produktionsanlægget i Bourg-en-Bresse. De opbygninger, der er udført der, er genstand for specifikke udviklings- og designundersøgelser, og hvad angår den industrielle fremstillingsproces og kvalitetskontrol, opfylder de samme høje standarder som dem, der gælder for fremstilling af nye køretøjer. 500 ekstra køretøjer blev produceret på Used Trucks fabrikken i 2020, og nye modeller blev lanceret i år, såsom Renault Trucks T X-64, et køretøj dedikeret til det afrikanske og mellemøstlige marked.Renault Trucks forfølger også implementeringen af ​​sin egen genanvendelse og genbrug af dele til tunge godskøretøjer med Indra Automobile Recycling. Dette projekt er godkendt af det franske ADEME miljøagentur.