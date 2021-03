Pakkedistributør får ny chef i Europa

Onsdag 24. marts 2021 kl: 09:27

Daniel Carrera er ny UPS President i Europa.

Af: Redaktionen Den europæiske region vokser fortsat som et globalt knudepunkt i UPS-netværket, og koncernen vil imødekomme de voksende krav fra e-handel samtidig med at spille en afgørende rolle i leveringen af vacciner fra Europa til Asien, Mellemøsten, Nordamerika og Afrika.Daniel Carrera, der er spansk statsborger, er den anden europæiske president for UPS Europa. Han har haft flere senior ledelsesroller i hele regionen og var senest president for West Europe District. Samtidig har han været International Ambassador for Diversity & Inclusion. I disse positioner har han spillet en nøglerolle, da regionen gennemførte en femårs investeringscyklus på 2 milliarder dollar, som forbedrede hastigheden, tilføjede kapacitet og imødekom øgede krav drevet af e-handel, sundhedssystemet og handel på tværs af grænser.Inden Daniel Carrera kom til UPS, var han direktør for internationale kunder i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) hos Menlo Worldwide, en global speditørudbyder. Efter UPS’s overtagelse af virksomheden i 2005 overvågede han den vellykkede integration af Menlo Worldwides salgsteams og UPS Supply Chain Solutions.