Fjernbusser forbinder Aalborg, Randers og Aarhus

Søndag 21. marts 2021 kl: 20:27

Fakta om den nye rute:



Billetten gælder mellem destinationerne: Aarhus – Aalborg og Randers – Aalborg

Tre påstigningssteder i Aarhus:

Aarhus Havn, Aarhus Universitet (Ringgaden ud for Bogtårnet/Stakladen) og på Skebygårdsvej (tæt ved Skejby Sygehus).

Alle passagerer der står på i Aarhus, skal løse billet til Aalborg.

Billetter kan købes online på www.flixbus.dk eller med kort og MobilePay i busserne ved afgang.

Der er kun pladsreservation i forbindelse med online billetkøb på www.flixbus.dk

På hverdage er der afgang fra Aalborg klokken 9.30 og 16.30, mens der fra Aarhus er afgang klokken 7.00 og 14.00. Lørdag er der afgang fra Aarhus klokken 8.00 og fra Aalborg 10.30. Søndag er der afgang fra Aarhus klokken 14.00 og fra Aalborg klokken 16.30

Af: Redaktionen Den nye rute kommer til at betyde en del for rejsende mellem Aarhus og Aalborg. De to afgange i hverdagene har på vejen fra Aalborg stop ved Randers, hvor der ikke bliver samlet passagere op mod Aarhus, ved Skejby Sygehus, ved Aarhus Universitet ved Ringgaden og på fjernbussernes holdeplads ved Aarhus Rutebilstation, der i øjeblikket er ved at blive ombygget. Den anden vej kan man rejse fra Aarhus til Aalborg og fra Randers til Aalborg.- Partnerskabet med Flixbus betyder, at Abildskou står for busdriften og personalet, mens Flixbus står for markedsføring, billetsalg og kundeservice, siger direktør Jess Abildskou, der peger på, at de gældende regler for fjernbusruter betyder, at den nye rute ikke betjener strækningen mellem Aarhus og Randers.Abildskou har samarbejdet med Flixbus i en årrække år, så de to selskaber ser det som en naturlig udvikling at udvide samarbejdet med en ny expressrute mellem Jyllands største byer.Abildskou drev tidligere Linie 888 mellem Jylland og København. Denne linse er i dag en del af rutenettet under Flixbus.