Transportlærlinge kan komme på skole igen

Fredag 19. marts 2021 kl: 10:39

Af: Redaktionen I den politiske aftale står der blandt andet, at ”Certifikatfag er i nogle erhvervsuddannelser helt centrale for uddannelsen. Undervisningen er ofte rent praktisk og kan ikke gennemføres virtuelt. Derfor gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet. Testmodel som hidtil.”Dermed er åbnet for, at eksempelvis chaufførlærlinge, der mangler stort kørekort og en række andre certifikater, nu kan komme tilbage og gennemføre denne del af uddannelsen som planlagt.- Det er en meget positiv nyhed, som rigtigt mange lærlinge og arbejdsgivere i transportbranchen har ventet længe på. Det har været umuligt for at forstå og forklare, hvorfor lærlinge ikke kunne få adgang til at tage certifikatfag, hvis man iagttog diverse foranstaltninger, mens kursister på AMU hele tiden har haft fuld adgang til at tage kurserne. Og nu havde mange virksomheder nået et punkt, hvor det var umuligt at sætte chaufførlærlingen uden stort kørekort til noget meningsfuldt. Så det er en god nyhed, siger direktør i ATL, Lars William Wesch.ATL, DI Transport og 3F Transportgruppen rettede tidligere på måneden henvendelse til undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren med en appel om at få åbnet op for transportlærlinge, der mangler certifikater.Interesserede kan læse mere om torsdagens aftale