Grenaa-Halmstad var den rette beslutning

SVENSK FÆRGEREDERI:

Torsdag 4. marts 2021 kl: 16:00

En styrket infrastruktur giver en styrket Kattegatregion



Af: Redaktionen Grenaa-Halmstad er både en fragt- og passagerrute, men under pandemien har fokus været på at sikre varestrømmene mellem Sverige og Danmark.- Det var helt sikkert den rette beslutning at lancere ruten mellem Grenaa og Halmstad. På trods af corona-krisen har vores fragtkunder taget rigtig godt imod den nye rute, og vi har opnået en vækst på 15 procent i godstrafikken fra rutestarten til udgangen af 2020 i forhold til den tidligere rute mellem Grenaa og Varberg, siger Elisabeth Lönne, der er ansvarlig for Stena Lines danske ruter.Der er tale om en vækst, som har overgået forventningerne både i Danmark og Sverige. Og den positive udvikling ser ud til at fortsætte ind i 2021.- Kunderne værdsætter især Halmstads geografiske placering og infrastruktur - og så spiller effektiviten ved at sejle over Kattegat i stedet for at køre hele vejen selvfølgelig en stor rolle, siger Elisabeth Lönne.Stena Line har under pandemien valgt at fastholde de 22 ugentlige færgeafgange for at sikre den kritiske infrastruktur primært med fokus på godstransport. Siden åbningen af ruten har færgen Stena Nautica foretaget over 1.100 sejladser og fragtet knap 700 kilometer gods opgjort på, hvor meget plads lastbiler og trailere har optaget på færgen. Fremgangen på fragtområdet er meget positiv, men Stena Line har fortsat ambitioner om at fordoble antallet af både passagerer og fragt.På passagersiden har rederiet af gode grunde endnu ikke kunne opleve rutens potentiale på grund af pandemien og rejseforbud, der har ramt passagertrafikken hårdt. Baseret på bookingtendenser både inden og under pandemien samt undersøgelser angående sine kunders rejselyst, er rederiet dog ikke i tvivl om, at der er stor interesse for at booke billetter mellem Grenaa og Halmstad, når det igen er muligt at rejse på tværs af grænser.- Inden pandemien oplevede vi en stigning i reservationer på ruten på 20 procent fra svensk side og helt op til 50 procent på dansk side sammenlignet med året før, og lige så snart vi så lempelser af rejserestriktioner i sommers, så vi øgede bookinger. Når verden åbner igen, er vi klar til at udvikle turismen på tværs af Kattegat - og det er vores samarbejdspartnere på begge sider af vandet også, siger Elisabeth Lönne.Stena Line er meget engageret i udviklingen af Kattegatregionen, der øger mulighederne for samarbejde på tværs af Kattegat og mellem stort set alle dele af samfundet som kommuner, erhvervsliv, kultur og turisme. Derfor ser rederiet også en stærkere østjysk infrastruktur som en styrke for regionen, der vil binde Grenaa tættere på Aarhus og hele Østjylland tættere på Vestsverige.- Åbningen af Grenaa-Halmstad var en katalysator for Kattegatregionen, og vi vil fortsætte med at investere i færgeruten. En forbedret infrastruktur mellem Aarhus og Grenaa vil gøre det endnu nemmere for det voksende antal færgepassagerer at komme til og fra Grenaa og ud på vores flydende motorvej over Kattegat, fremfører Elisabeth Lönne.Ligesom færgeruten bidrager til at binde Kattegatregionen bedre sammen, peger Stena Line på, at en motorvej til og fra Grenaa vil øge tilgængeligheden og gøre forbindelsen mellem Østjylland og Sverige hurtigere og mere effektiv.