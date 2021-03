Illegal cigaretfabrik i Sydjylland fik besøg af politiet

Onsdag 3. marts 2021 kl: 12:35

Af: Redaktionen Aktionen tirsdag, der var rettet mod det, som politiet betegner som en illegal cigaretfabrik på en landejendom ved Vamdrup i Sydjylland, var en del af den målrettede efterforskning af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet.Ved aktionen blev i alt 13 mænd i alderen 32-70 år anholdt. De anholdte er alle udlændinge fra henholdsvis Ukraine og Polen, og de er alle sigtet for groft smugleri ved at have indsmuglet råtobak til brug for illegal produktion af flere millioner cigaretter.- Ved aktionen blev der beslaglagt cirka 11 millioner cigaretter samt en større mængde professionelt produktionsudstyr. Det er vores opfattelse, at de anholdte gennem en længere periode har produceret adskillige millioner cigaretter på stedet, siger vicepolitiinspektør ved Særlig Efterforskning Vest, Morten Vegger.Tirsdagens anholdelser blev foretaget efter længere tids efterforskning, hvor Særlig Efterforskning Vest i samarbejde med Europol, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen og flere udenlandske politimyndigheder har afdækket en større produktion af illegale cigaretter på adressen i Vamdrup.Alle 13 mænd blev onsdag klokken 12.00 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.