Flere transportvirksomheder har fået lærlinge

Onsdag 3. marts 2021 kl: 11:03

Af: Redaktionen I november 2019 - før nogen havde hørt om corona-virus - var 765 unge i gang med at uddanne sig til godschauffør. Da første bølge af smitten satte ind i april og maj 2020, stoppede virksomhederne næsten med at indgå nye aftaler, men siden er det gået fremad, så der nu er over 900 i gang med at tage uddannelsen.









Direktør i ATL Lars William Wesch kan ikke huske, at tallet nogensinde har været højere.





- Det er ekstremt positivt. Vi står foran en alvorlig mangel på godschauffører, og det havde været katastrofalt for branchen, hvis vi havde tabt et år eller to i forhold til uddannelsen af nye chauffører. Jeg vil gerne rose virksomhederne for at tage ansvaret på sig, selvom vi er i en krise, som ingen ved hvornår ender, siger han.





Som et særligt tiltag i forbindelse med pandemien har der fra juli sidste år været mulighed for skolepraktik på godschaufføruddannelsen. I november 2020 var 21 elever i skolepraktik, hvilket er meget begrænset sammenlignet med andre uddannelser. 929 unge var altså under uddannelse i november - af dem var 2,3 procent i skolepraktik.





- Jeg ser det som et tegn på, at virksomhederne er klar til at indgå en lærlingeaftale med de unge, som byder sig til, siger Lars William Wesch, der peger på, at der kan være flere grunde til, at antallet af uddannelsesaftaler er steget.





- Jeg tror, at den enorme indsats, der er lavet med job-i-transport kampagnen, har fået flere unge til at interessere sig for jobbet som chauffør. Men virksomhederne begynder måske også for alvor at mærke manglen på medarbejdere, og endelig er der trepartsaftalen - kaldet AUB - som belønner virksomhederne for at tage flere lærlinge, siger Lars William Wesch.





