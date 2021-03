Tysk varebil med el-motor bliver kørt ind på det danske marked

Tirsdag 2. marts 2021 kl: 09:00

Stort potentiale i Danmark



Af: Redaktionen Vivaro-e er på vej til de danske forhandlere og kan leveres i april til en pris, der starter på 269.990 kroner plus moms.El-varebiler vinder indpas som en del af løsningen på den grønne omstilling hos både store og små virksomheder. Xaiver Peugeot, der er senior vice-president for PSA’s varebilssektion, som ud over Opel også omfatter eksempelvis varebiler fra Peugeot og Citroen, fortæller at 50 procent af kunderne til PSA’s varebiler er potentielle kunder til el-udgaverne.- Vi havde kalkuleret med at fem procent af vores varebiler i 2021 skulle være elektriske. Vi kan se allerede nu, at vi formentlig vil have fordoblet det antal ved årets udgang. En kombination af skærpede miljøkrav i byzoner og stigende e-handel, skaber et øget behov for ”last mile” distribution i byerne, siger Xavier Peugeot.I Danmark er der også høje ambitioner. Regeringen vil nedbringe CO2-udledningen i Danmark med 70 procent inden 2030. Tendensen er ikke til at tage fejl af - fra 2018 til 2020, er el-varebilssalget steget med over 211 procent.- Vi kan se at danskerne generelt set har fået øjnene op for elbiler. Vi tror på, at erhvervslivet derfor også er klar til at tage el-varebilerne til sig i takt med, at batteriteknologien er blevet mere anderkendt og udbredt i Danmark. Undersøgelser viser, at 83 procent af kunderne kører under 200 kilometer om dagen og 44 procent under 300 kilometer om dagen, hvilket indikerer at en stor del af vores kunder, vil kunne skifte til el næste gang de skal vælge varebil. Til dem tilbyder Vivaro-e, Årets Varebil 2021, elektrisk kørsel uden at gå på kompromis med rækkevidde eller praktik, da bilen har identiske egenskaber med diesel-versionerne, siger Thomas Nielsen, der er Produkt Specialist Opel Danmark.