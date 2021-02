- Kvinder kan være mindst lige så gode lastbilchauffører som mænd

Af: Redaktionen Joanna Gadomska, 39 år og lastbilchauffør. (Foto: Dekra)Joanna Gadomska får en del opmærksomhed, når hun stiger ud af lastbilen, da mange kunder og kollegaer forventer at se en mand.- De bliver ofte lidt overraskede over at se en kvinde i førerhuset, siger Joanna Gadomska.Det er ikke så mærkeligt. Tal fra arbejdsgiverorganisationen ATL, der organiserer en række transportvirksomheder, viser, at der ud af 1.000 lastbilchauffører er 976 mænd og 24 kvinder. Selvom tallet de seneste år er steget fra at udgøre 10 ud af 1000, er der stadigvæk lang vej igen, før det bliver almindeligt, ar kvinder kører lastbil.Joanna Gadomska er ikke i tvivl om, at transportbranchen også kan være attraktiv for kvinder. Men ifølge hende er det svært at tiltrække kvinder, når de ikke kan identificere sig med stereotypen på en lastbilchauffør, der i de flestes øjne er en mand.Lige siden Joanna Gadomska var lille, har hun elsket at køre bil. Og følelsen blev ikke mindre, da hun selv fik kørekort. Biler og store køretøjer har på ingen måde været en del af Joannas opvækst. Faktisk havde hendes far ikke en gang et kørekort, da hun var barn.- Jeg ved virkelig ikke, hvor interessen er kommet fra, siger hun.Hendes arbejdsliv har altid haft kørsel som omdrejningspunkt. Hun har blandt andet kørt pakkepost og rustvogn. Men hun drømte om noget større: at køre lastbil. I 2017 forfulgte hun sin drøm og tog et lastbilkørekort.- Jeg husker tydeligt den første dag i lastbilen. Bare at sidde i den. Det var ren glæde, fortæller Joanna Gadomska.Hun føler sig godt tilpas i den mandsdominerede branche, hvor der ikke går for meget hønsegård i den.- Det er et ret uformelt arbejdsmiljø med plads til masser af sjov og grin, siger hun.Joanna Gadomska synes især, at jobbet som lastbilchauffør er fedt, da der medfølger en masse ansvar og samtidig stor frihed.Joanna Gadomska undrede sig over, at hun aldrig så andre kvinder, hun kunne spejle sig i, når hun så reklamer eller jobopslag for lastbilchauffører. Ifølge Joanna Gadomska er det vigtigt at appellere til kvinder og vise, at kvinder selvfølgelig også kan køre lastbil og gavne transportbranchen.- Kvinder er ofte bedre til kundekontakt. Vi er mere empatiske og bedre til at løse konflikter, påpeger hun.Ved at stille sig i front håber Joanna Gadomska på, at hun kan være med til at ændre på de mange fordomme om lastbilchauffører. I manges øjne er en lastbilchauffør en midaldrende mand, der spiser usund mad, ryger og drikker cola. Men sådan ser langt fra alle lastbilchauffører ud.- Selvom jobbet kræver mange timer bag rattet, kan man stadigvæk sagtens have en sund livsstil, påpeger hun.Selv har hun altid en sund madpakke med på arbejde, og ser det som en fordel, at hun også får bevæget sig i arbejdstiden.Joanna Gadomska håber på, at vognmænd og virksomheder fjerner fokus fra køn, og i stedet for ser på, om man kan finde ud af at køre lastbil. Hun mener, at der er et stort potentiale i kvinder i branchen.- Jeg håber på, at der om 5 år er dobbelt så mange kvinder i branchen, siger hun.Hendes bedste råd til andre kvinder, der overvejer at blive chauffører, er, at de gå efter deres drøm.- Jeg fortryder ikke, at jeg gik efter min, siger hun og slår fast, at hun enhver tid vil anbefale jobbet til andre kvinder. Årsagerne er blandt andet de hjælpsomme kollegaer, et uformelt arbejdsmiljø og friheden.Hun synes, at det er vigtigt at understrege, at bare fordi man er en kvinde, er man ikke nødvendigvis blød og følsom.- Jeg kan også være skarp og direkte, siger hun og understreger, at man ikke behøver at være nervøs for, om familieliv og jobbet som lastbilchauffør kan gå hånd i hånd, så længe man har støtte hjemmefra.Joanna Gadomska, der har både mand og barn, kommer også med en opsang til både kønsfæller og arbejdspladser:- Kvinder kan være mindst lige så gode lastbilchauffører som mænd.