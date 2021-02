Almen fond donerer 45 millioner kroner til maritim fonds

Tirsdag 23. februar 2021 kl: 12:24

Om Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme vækst af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive maritime udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes, og branchen styrkes internationalt

Af: Redaktionen Med en bevilling på op til 45 millioner kroner sender ’A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål’ - eller i daglig tale ”A.P. Møller Fonden” - nu en ordentlig check til Den Danske Maritime Fond.Donationen fra fonden "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål" vækker glæde hos Den Danske Maritime Fond, hvor formanden er taknemmelig over donationen. Pengene vil ifølge ham skabe udvikling og vækst i hele Det Blå Danmark.- Vi kan i Den Danske Maritime Fond bidrage med en række aktiviteter, som på tværs af branchen gøre en forskel i forhold til, at vi i Danmark kan bevare vores globale førerposition i den maritime industri. Vi har nemlig som fond en særlig mulighed for at bygge bro på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og forskningsmiljøerne, og på den måde styrke konkurrenceevnen i den maritime branche, siger formand for Den Danske Maritime Fond Tommy Thomsen.Den Danske Maritime Fonds almennyttige virksomhed dækker over en bred palette af aktiviteter, der styrker branchen i verdens femte største søfartsnation og syvende største maritime industri. Fonden har en ambition om, at så mange som muligt søger om støtte fra fondens almennyttige projekter. Fonden inviterer derfor bredt til ansøgninger fra Det Blå Danmark og vil arbejde med at øge synligheden overfor branchen.- Vi kommer til at koncentrere os om udviklingsprojekter indenfor blandt andet digitalisering og grøn omstilling. Og for os er det et mål i sig selv, at vi får ansøgninger fra hele landet og fra alle faglige områder i branchen. Det vil vi lægge os i selen for at sikre. Jeg ser i hvert fald frem til, at Den Danske Maritime Fond får endnu flere gode projekter at tage stilling til. Og med donationen fra A.P. Møller Fonden er jeg sikker på, at det lykkes, siger Tommy Thomsen.Den Danske Maritime Fond støtter hvert år en bred række aktiviteter i Det Blå Danmark. Derfor er man også hos Danske Rederier taknemmelig for donationen fra A.P. Møller Fonden.- Det er altafgørende, at Den Danske Maritime Fond fortsat kan tænke langsigtet og bidrage til, at Det Blå Danmark er på forkant, når det gælder digitalisering og den grønne omstilling. Det kan de med denne flotte donation fra A.P. Møller Fonden. Vi er heldige at have så stærke maritime fonde i Danmark, som kan trække de maritime erhverv i den rigtige retning til gavn for både erhvervet og det omkringliggende samfund, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.