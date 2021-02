Forskudte konkurser præger tallene for januar

Fredag 5. februar 2021 kl: 10:47

Af: Redaktionen De erklærede konkurser i januar i faktiske tal (Grafik: Danmarks Statistik)Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden november 2020 - januar 2021 var 9 procent højere end august-oktober 2020, mens jobtabet var 1 procent større. Udviklingen udtrykker ifølge Danmarks Statistik formentlig, at der er sket en forskydning af den 'normale' efterårspukkel af konkurser, som følge af den udskudte frist for indsendelse af årsrapporter på grund af COVID-19 sidste forår. Det har så også forskudt Erhvervsstyrelsens sagsbehandling og eventuelle sanktionering over for virksomheder, der ikke har indsendt deres årsrapport.På trods af de mange konkurser i januar 2021 viser statistikken, at nedgangen i mange virksomheders aktiviteter siden COVID-19-nedlukningen i begyndelsen af marts 2020, ikke har udløst en stigning i 10-måneders niveauet for erklærede konkurser og konkursbegæringer.Det viser en samlet opgørelse i faktiske tal af såvel de erklærede konkurser som konkursbegæringerne i perioden marts 2020 - januar 2021. Niveauet for erklærede konkurser i alt siden marts 2020 ligger oven i købet lavere end i de tilsvarende måneder de seneste år, mens antallet af konkurser i aktive virksomheder har været næsten uændret de seneste fem år.Set over hele perioden siden 2011 er 88 procent af konkursbegæringerne endt med en konkurserklæring.Selv om antallet af konkurser i perioden marts 2020 - januar 2021 ikke er steget, ligger den konkursramte omsætning 5 procent højere i 2020-2021 end gennemsnittet for årene 2015-2019. Det gennemsnitlige jobtab er 8 procent højere.Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 1.112 konkurserklæringer i januar, hvoraf de 212 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 million kr. De resterende 900 konkurser er i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.Der blev tabt 810 job ved de 1.112 erklærede konkurser i januar mod 1.075 tabte job i december.