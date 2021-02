Europæisk politisamarbejde advarer mod falske corona-testcertifikater

Onsdag 3. februar 2021 kl: 16:36

Af: Jesper Christensen Europol oplyser, at der er flere meldinger om salg af falske COVID-19-testcertifikater, der angiver, at indehaveren er testet negativ, selvom det ikke er tilfældet.

Europol oplyser, at fransk politi har optrevlet en kriminel ring, der solgte falske testcertifikater i Charles de Gaulle lufthavn i Paris for 100 britiske pund pr. certifikat. 100 britiske pund svarer til omkring 845 danske kroner.







I december 2020 pågrebet af det spanske politi en person, der havde solgt falske testcertifikater for 40 euro - knap 300 danske kroner.





Ifølge EuropoI peger på, at kriminelle med de eksisterende teknologiske hjælpemidler, der er til rådighed i form software og printere af høj kvalitet, er i stand til at producere forfalskede dokumenter, der umiddelbart ser rigtige ud.

Europol opfordrer myndigheder i alle medlemsstater til at dele alle relevante oplysninger om kriminelle aktiviteter relateret til falske COVID-19 testdokumentation med Europol.











Europol har eksempler COVID-19-testcertifikater, som blev solgt for mellem 150 og 300 euro i Charles de Gaulle lufthavn i Paris. I Holland har der været eksempler på priser på mellem 50 og 60 euro for COVID-19-testcertifikater.

