Havn ved Limfjorden har taget sin nye jernbaneterminal i brug

Onsdag 3. februar 2021 kl: 11:30

Af: Redaktionen Jernbanen spiller en stadigt større rolle i de nordjyske virksomheders transportmiks, og hos Port of Aalborg forventer man, at den positive udvikling vil tage yderligere fart de kommende år.

Derfor investerer Port of Aalborg løbende i jernbanesetup’et på havnens voksende erhvervsområde i Aalborg Øst, og i foråret 2020 satte virksomheden gang i etableringen af et nyt jernbaneområde på i alt 43.000 kvadratmeter. Et område, der nu står klar til brug, og det glæder commercial manager hos Port of Aalborg, Rasmus Munk Kolind.







- I august tog vi første del af det nye område i brug, og nu er vi kommet i mål med den anden og sidste del, hvilket er yderst positivt. Efterspørgslen på fragt af gods via jernbane vokser hurtigt i disse år, og de nordjyske virksomheder ser for alvor jernbanen som et alternativ til vejtransport. Alene i 2020 steg antallet af vogne med 54 procent, og derfor er vi selvfølgelig rigtig glade for, at vi nu har øget vores kapacitet på området betydeligt, så vi kan fortsætte med at understøtte den positive udvikling, fortsætter Rasmus Munk Kolind.







Det nye jernbaneområde, der er placeret på den sydøstlige del af Østhavnen, udgøres dels af et 9.100 kvadratmeter stort terminalområde med et 430 meter langt rillespor og dels af et belagt areal på 12.500 kvadratmeter. Dertil kommer et areal på yderligere 21.200 kvadratmeter, hvor virksomheder kan etablere sig.







- Sideløbende med at efterspørgslen på godstransport via jernbane vokser, tiltrækker vi også i stigende grad nye virksomheder til vores erhvervspark. Med det nye terminalområde får vi nu endnu bedre muligheder for at tilbyde skræddersyede løsninger til både nye og eksisterende virksomheder på havnen, hvad enten det drejer sig om etablering eller leje af arealer på en lokation, hvor de fra baghaven har direkte adgang til 4.000 europæiske jernbanehubs, siger Rasmus Munk Kolind.







På nuværende tidspunkt har renovationsvirksomheden Geminor etableret sig på det nye område, hvor virksomheden blandt andet har opført en stor telthal.







- Vi er glade for, at vi har indgået en aftale med Geminor og ser meget frem til samarbejdet. Derudover mærker vi generelt en stor efterspørgsel på de nye kvadratmeter, og vi forventer derfor at tiltrække yderligere virksomheder til området inden for den nærmeste fremtid, siger Rasmus Munk Kolind.









