Paller bliver sendt tilbage til genbrug

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 10:07

Mere til direkte genbrug



Også forsøg med mursten



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Et lokalt samarbejde sikrer, at brugte paller får nyt liv, efter de er blevet afleveret på Horsens Genbrugsplads. Foto: Horsens KommunePå Horsens Genbrugsplads er det slut med at smide brugte paller i containeren til træ. Nu sikrer et samarbejde mellem Horsens Kommune og den lokale virksomhed myPallet, at pallerne bliver genbrugt, da de ofte er i så god en stand, at de kan bruges igen.Horsens Kommune er en del af forretningsmodellen, som skal få de tusindvis af paller, der bliver produceret og kasseret hvert eneste år, tilbage i kredsløbet. Når det sker, spares en masse ressourcer - både økonomiske og miljømæssige - fordi der ikke skal fremstilles og købes nye paller.- De fleste paller - selv engangspallerne - kan ofte bruges mange gange igen. Derfor er det spild af ressourcer, hvis de bare bliver smidt ud efter at være brugt en enkelt gang, for de har stadig stor værdi. Vi er rigtig glade for, at Horsens Kommune vil samarbejde med os om den cirkulære omstilling, som vi alle skal bidrage til, siger Søren Madsen, der er medstifter af myPallet.MyPallet har siden februar 2020 indsamlet og videresolgt paller gennem deres digitale markedsplads.I Horsens Kommunes Ressourceplan 2019-2030 er der stort fokus på, hvordan mest muligt affald kan bruges direkte igen. Jo flere materialer, der kan gå til direkte genbrug, jo bedre er det for miljøet, fordi det sparer ressourcer.- Jo flere ressourcer, vi kan holde i cirkulation, jo bedre er det, og derfor giver vores samarbejde med myPallet rigtig god mening. Vi skal nu og fremover blive endnu bedre til at sortere i mange typer affald og sørge for, at så meget som muligt bliver genbrugt - og helst så tæt på den oprindelige form som muligt. Dermed sparer vi på vigtige ressourcer, vi ellers skal bruge på at fremstille og forarbejde nye materialer, siger Marie Lindberg Tefre, der er afdelingsleder i Affald og Genbrug i Horsens Kommune.Foruden brugte paller er det på genbrugspladsen i Horsens også muligt at aflevere træaffald herunder brædder, lægter og planker til genbrug. For nylig er der også blevet sat en container op, hvor man kan aflevere mursten, da Horsens Kommune er i gang med at undersøge, om der ligesom med pallerne kan indgåes et samarbejde med en virksomhed om direkte genbrug af mursten.- Når vi kan genbruge én mursten i stedet for at fremstille en ny, sparer vi et halvt kilogram CO2. Mursten skal brændes ved meget høj varme, og derfor kræver det meget CO2 at fremstille dem. Derfor vil vi selvfølgelig også gerne kunne støtte tiltag, der betyder, at mursten kan genbruges direkte, siger Marie Lindberg Tefre.Indtil videre er det kun på genbrugspladsen i Horsens, man kan aflevere brugte paller og mursten, men Horsens Kommune er i gang med også at gøre genbrugspladserne i Vedslet og Brædstrup klar, så man også kan aflevere byggeaffald til direkte genbrug her.