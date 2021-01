Politiet på Fyn gentog varebilkontrol - med samme resultat

Fredag 22. januar 2021 kl: 13:28

En manglede tilladelse til godstransport

En manglede uddannelse til at foretage godstransport

Tre talte i håndholdt mobil under kørsel

En varebil manglende CVR nummer

To varebiler var ikke registreret til firmakørsel

I chauffører havde ikke kørekort

En chauffører blev taget for spirituskørsel

En kørte med forkert lygteføring

En sag om overladelse af førerretten

Af: Redaktionen Under kontrollen torsdag, der fandt sted på motorvejen og de omkringliggende veje ved Nyborg, skrev Fyns Politi bøder på samlet 120.000 kroner. To tredjedele af chaufførerne af de 15 varebiler, der blev vinket ind til siden, blev sigtet for overtrædelse af love og regler - blandt andet for manglende tilladelse til godstransport, for kørsel uden førerret og for spirituskørsel.- Torsdagens kontrol understreger desværre, at det her er et område, hvor både chauffører og vognmænd bliver nødt til at steppe op og få styr på tilladelser og sikkerheden i deres køretøjer. Vi havde en mistanke om, at der var plads til forbedring på området, men at der er så meget plads, synes jeg faktisk er rystende, siger politikommissær Anders Brahe fra Fyns Politi og fortsætter:- Jeg kan kun sige, at vi fortsætte vores skarpe fokus på varebilerne, så der kommer styr på tingene. På bundlinjen handler det her om vores fælles trafiksikkerhed.De 10 chauffører, hvor der ikke var styr på tingene, blev skrevet for i alt 12 overtrædelser:Torsdagens kontroller kommer til at koste chauffører og eventuelle vognmænd bøder for et samlet beløb på omkring 120.000 kroner. En enkelt chauffør kan se frem til bøder for i alt 43.000 kroner for både at mangle uddannelse og tilladelse til godstransport.







En chauffør blev sigtet for spirituskørsel, da en alkometertest viste 0,66 promille. Chaufføren kan se frem til en bøde på en nettomånedsløn ganget med promillens størrelse.





- Det siger næsten sig selv, at af nu to kontroller med rigtig mange alvorlige sager, så vil vores fokus på dette område fortsætte. Jeg kan kun på det kraftigste opfordre til, at både ejere og chauffører i varebilerne nu sætter trafiksikkerheden i højsædet og får styr på tingene, siger Anders Brahe.

















