Danske lastbiler under transit er undtaget fra svenske covid-restriktioner

Fredag 22. januar 2021 kl: 11:54

Af: Redaktionen DTL oplyser, at svensk politi så sent som torsdag aften afviste lastbiler, som var på vej fra Danmark til Norge via Sverige. Det skete både i færgehavnen i Göteborg og på den dansk-svenske grænse ved Øresund.DTL var fredag morgen i kontakt med den svenske vognmandsorganisation Sveriges Åkeriföretag (SÅ), og har fået fat i en ny intern instruks fra det svenske politi. DTL peger på, at instruksen klart præciserer, at også godstransporter, der kører i transit gennem Sverige til eksempelvis Norge er undtaget fra de restriktioner, som Sverige indførte i slutningen af december sidste år.









Undantag gäller för utländsk personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn. Med detta undantag avses personal som utför transporter oavsett vilka varor det är som transporteras och oavsett vilken destination transporten har. Med annan transportpersonal bör avses piloter och annan personal som behövs för transporter av annat än varor. Undantaget omfattar även yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige. Endast kommersiella transporter är undantagna. Observera att detta undantag inte också kräver negativt provsvar från provtagning avseende viruset som orsakar covid-19 och som utförts inom 72 timmar före ankomsten. Det räcker att dessa utlänningar omfattas av detta undantag.





Den danske vognmandsorganisation DTL anbefaler, at man som chauffør tager en udskrift af Polisen's skrivelse med på turen.





Skrivelsen kan hentes her:











