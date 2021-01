De første kinesiske el-busser er kommet til Odense

Onsdag 20. januar 2021 kl: 13:27

Af: Redaktionen Når Keolis sætter busserne i drift i Odense, vil det give langt mindre støj og forurening i byen, da el-busserne er betydeligt mere støjsvage end dieselbusser og hverken udleder CO2, partikler eller kvælstof lokalt, da de får deres energi fra el-nettet. Efterhånden som andelen af vedvarende energi i elnettet forbedres, bliver busserne mere og mere klimavenlige.Odenses nye el-busser oplades på garageanlægget på Gammelsø, og der skal derfor ikke bygges ladestationer i bybilledet. Busserne er produceret af kinesiske Yutong, og et hold af kinesiske teknikere er rejst til Danmark for at hjælpe med at gøre ladestandere og busserne klar.

I busserne skal der forud for indsættelsen eksempelvis installeres rejsekort-udstyr og infoskærme. FynBus forventer, at busserne er klar til at køre på en række bybusruter i april, men de vil formentlig kunne ses i bybilledet inden da, da chaufførerne hos Keolis skal oplæres i at køre dem.







De nye busser er 12 meter lange og har plads til 66 passagerer - heraf 33 siddepladser. Alle 20 busser er udstyret med elektriske handicapramper.







FynBus indgik på vegne af Odense Kommune sidste år aftale med Keolis om indkøb af de 20 el-busser. Busserne skal erstatte de ældre af dieselbusserne i Odense. Når letbanen kører i slutningen af 2021, vil bybusflåden i Odense bestå af 20 el-busser, 18-hybridbusser og 14 dieselbusser, som overholder den nyeste miljøstandard.







- Jeg glæder mig meget over, den grønne omstilling af den kollektive trafik er i fuld gang. Elbusserne i Odense er et stort skridt mod en CO2-neutral kollektiv trafik, og vi forventer, at langt de fleste busser på Fyn bliver CO2-neutrale i de kommende år, siger Carsten Hyldborg, der er direktør i FynBus.





Peter Lanng Nielsen, der er administrerende direktør i Keolis Danmark, peger på, at de hos Keolis er meget stolte over, at selskabet sammen med FynBus og Odense Kommune kan hjælpe med den grønne omstilling af busdriften i Odense.





- Vi er straks efter ankomsten af busserne gået i gang med at sikre installation af de sidste ting, som skal ske her i Danmark. Vi regner derfor med, at vores chauffører bliver omskolet til at køre i de nye elektriske busser meget snart. Det betyder derfor, at busserne kan være klar til at blive sat i drift i løbet af april måned, så også borgerne i Odense kan få glæde heraf, siger Peter Lanng Nielsen.









