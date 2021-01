Passagertallet faldt med 22,7 millioner passagerer i 2020

Tirsdag 19. januar 2021 kl: 15:09

Lufthavnen skal altid være åben



Luftfragten er afgørende for Danmark



Fakta om 2020 i Københavns Lufthavn:

9. april var dagen med færrest rejsende i 2020 med 424 rejsende. Normalt er der dagligt 83.000

April blev årets mest stille måned - også i bagagen, hvor der kun blev sendt 7.050 stykker bagage afsted. I 2019 var det 590.861

I december 2020 var der 167 daglige ankomster og afgange. I 2019 var der 614

Selvom der var langt færre fly, faldt antallet af fyldte flysæder fra 77 procent i 2019 til 41 procent

Ved årsskiftet var 9 butikker og serveringssteder åbne i terminalerne. Før coronaen var der 150

Normalt er danske småkager topsællert til turisterne i Taxfree - især kineserne. De blev væk i 2020. Så årets topsællert blev skumslik - især Cloettas påskeskum

I 2020 blev der i kortere eller længere perioder fløjet på halvdelen af de destinationer, der blev betjent før coronaen. Antallet af afgange og ankomster faldt med 79 procent

Af: Redaktionen - Med corona-pandemien og den voksende sundhedskrise har 2020 været et historisk grimt år for luftfarten og for Københavns Lufthavn. Det er 50 år siden, vi har haft så få rejsende. Mange tusinder har mistet deres job i de omkring 1.000 virksomheder og flyselskaber, der var i lufthavnen inden corona-krisen ramte og sendte os tilbage til 1970, siger kommerciel direktør Peter Krogsgaard fra Københavns Lufthavn.Fraregner man tiden, før COVID-19 lukkede verden 15. marts 2020, var der i gennemsnit 9.749 rejsende dagligt i 2020. Så få daglige rejsende har der ikke været siden 1965. Dengang var der dagligt 9.559 rejsende.- De flyrejsende i coronatiden har primært været forretningsrejsende samt vigtige familiebesøg. Kun i en kort periode i juli-august var der lidt sommerstemning med ferierejsende til de få lande, der ikke blev frarådet rejser til. I december rejste en del hjem til jul, så vi endte på 253.000 rejsende i julemåneden, et fald på knap 88 procent i forhold til året før, siger Peter Krogsgaard og fortsætter:- Nu venter vi alle på, at vaccinerne bliver rullet ud i Danmark og resten af verden i løbet af 2021.Han peger på, at det er stadig svært at spå om fremtiden, men han håber på, at S-Regeringen ret, når den vurderer, at situationen vil se bedre ud til påske. Han fremhæver, at vaccinerne er vejen ud af krisen.- Den sikkerhed, vaccinerne vil give, betyder at vi langsomt kan få livet tilbage og friheden til at rejse - især hvis vi får internationale regler omkring COVID-19 pas. Så lige nu forventer vi, at udviklingen vender i løbet af sommeren og at flyselskaberne igen får lidt luft under vingerne, siger Peter Krogsgaard.I Københavns Lufthavn har man siden sommeren måtte låne et større tocifret millionbeløb i banken hver måned for at holde åbent.- Vores vigtigste samfundsopgave og forpligtelse er at holde åbent for den vigtige luftfragt og de passagerfly, der stadig flyver. Vi skal holde døren åben til resten af verden – uanset hvad. Det gør vi i dag med bankernes hjælp og vores ejeres forståelse i en tid, hvor størstedelen af indtægterne er væk og lufthavnen er under pres, siger Peter Krogsgaard.I de første uger efter lukningen af Danmarks grænser 14. marts var der fokus på særfly med værnemidler og nødflyvninger, der hentede strandede danskere hjem fra hele verden. Siden fulgte arbejdet med at fastholde luftfragten.- Det er afgørende for Danmark at holde gang i eksporten og samhandlen med resten af verden. Så det er godt nyt, at luftfragten har klaret sig ok igennem krisen, fremfører Peter Krogsgaard.Mængden af luftfragt til det meste af verden med for eksempel fødevarer, medicin og maskiner faldt med dog med 30 procent til 222.783 ton. Der var vækst for de rene fragtfly, mens mængden af ”belly cargo” på passagerflyene faldt, da mange ruter lukkede eller blev skåret kraftigt ned.