Containeromlægning på Sjælland vil øge containerantallet i Jylland

Mandag 18. januar 2021 kl: 11:22

Af: Redaktionen Den nye APM Terminal skal foreløbig betjene to ugentlige anløb af feeder-skibe, som også anløber Fredericia, Bremerhaven, Hallstahammer, Helsingborg og Aarhus.Maersk forventer, at omkring 30 procent af den samlede containermængde til og fra Sjælland vil gå via den nye terminal i Kalundborg. En af begrundelserne for at etablere sig i Kalundborg har været, at eksport-containere dermed får direkte adgang til både Nordeuropa og Asien via havnen i Aarhus.