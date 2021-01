Samsø's nye passagerfærge er på vej fra Kina

Mandag 18. januar 2021 kl: 10:59

Af: Redaktionen Færgen, der er bygget i Guangzhou i Kina, er nu på vej over verdenshavene ombord på et større fragtskib, der forventes at anløbe Aarhus havn 13. februar.Med Lilleøres ankomst rykker Samsø og Aarhus tættere på hinanden med fem daglige forbindelser hver vej i højsæsonen. Hurtigfærgen vil sejle hele året, men uden for højsæsonen vil frekvensen være reduceret til mellem to og fire afgange hver vej.